Поджог ТЦ в Варшаве по заказу спецслужб РФ: предъявлены обвинения двум украинцам

Польская прокуратура официально обвинила двух граждан Украины в причастности к масштабному пожару, произошедшему 12 мая 2024 года в торговом центре Marywilska в Варшаве.

Украинцев обвиняют в причастности к поджогу ТЦ в Польше

Как сообщили в Национальной прокуратуре Польши, речь идет об умышленном поджоге, организованном по заданию российской разведки.

В ходе расследования выяснилось, что инцидент был частью масштабной диверсионной кампании, которую координировали спецслужбы РФ.

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В частности, следователи связывают это событие с поджогом магазина IKEA в Вильнюсе 9 мая — тамошние обстоятельства похожи и также указывают на заказ из Москвы.

К преступлению в Варшаве, по версии прокуратуры, причастны Александр В. и Даниил Б. По собранным доказательствам, 19-летний Даниил Б. 11 мая получил инструкцию от Александра В., который находится в России, прибыть в комплекс CH Marywilska 44 и зафиксировать пожар на видео.

В сообщении было указано конкретное время возгорания — ночь на 12 мая. После выполнения задания видео распространили на российских пропагандистских ресурсах.

Даниилу Б. предъявили обвинение в двух уголовных правонарушениях:

участие в транснациональной преступной группировке, которая действовала в Польше, Литве, Украине и России;

выполнение задания, предоставленного представителями российских спецслужб.

На данный момент он находится под стражей в Литве.

В отношении 50-летнего Александра В., которого считают руководителем операции, выдан ордер на арест. Он скрывается на территории России.

По польскому законодательству, за диверсионную деятельность грозит от 10 лет заключения до пожизненного срока.

Масштаб пожара и реакция польских властей

Инцидент, произошедший в торговом центре Marywilska, оказался одним из самых масштабных в истории современной Польши.

К тушению пламени привлекли 254 пожарных и 88 единиц техники, включая химические и экологические подразделения.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в результате пожара сгорели около 1400 магазинов и сервисных пунктов.

К расследованию привлекли 55 прокуроров и более 100 сотрудников полиции, а также экспертов и технических специалистов.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ответственность за поджог несет российская разведка.

По его словам, следствие имеет четкие доказательства координации действий со стороны российских агентов. Несколько исполнителей уже задержаны, остальные — в розыске.

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