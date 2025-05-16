Члены НАТО договорятся о расходах на оборону в 5% ВВП до саммита в июне — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что все страны — члены НАТО планируют согласиться на новую оборонную цель – тратить до 5% своего ВВП на оборону в течение следующих десяти лет.

Страны — члены НАТО планируют согласиться увеличить оборонный бюджет

Соответствующую договоренность могут принять на саммите альянса, который состоится в июне 2025 года в Нидерландах.

Об этом сообщил Рубио во время участия в программе Hannity на телеканале Fox News.

Сейчас смотрят

– Могу сказать вам, что через шесть недель мы направляемся к саммиту, на котором практически каждый член НАТО будет иметь 2% или больше, но, что еще важнее, многие из них будут более 4%, и все согласятся с целью достижения 5% в течение следующего десятилетия, – отметил он.

Подход к финансированию оборонной сферы давно является одной из ключевых тем в отношениях между США и союзниками по НАТО.

В период президентства Дональда Трампа (2017–2021) Вашингтон сократил свой вклад в оборонный бюджет альянса, при этом сам Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты финансово перегружены по сравнению с другими членами НАТО.

Поддержку новой инициативе уже выразила Германия. Министр иностранных дел страны Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин соглашается с требованием Трампа по повышению оборонных расходов союзников до 5% ВВП.

В январе 2024 года правительство Германии сообщило, что страна впервые выполнила действующую цель НАТО по расходам на уровне 2% от ВВП.

Саммит НАТО в 2025 году пройдет в Нидерландах с 24 по 25 июня. Ожидается, что там официально закрепят новую оборонную цель.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.