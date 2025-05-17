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Юлия Захарченко, редактор ленты

Трамп планирует позвонить Путину и Зеленскому 19 мая

Трамп, Путін, Зеленський
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы достичь прекращения огня.

Об этом американский президент написал в социальной сети Truth Social.

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп заявил, что сначала проведет телефонный разговор с кремлевским диктатором Путиным в понедельник, 19 мая, в 10:00 утра.

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По его словам, темой обсуждения станет остановка кровавых боев.

После этого Трамп планирует провести переговоры с президентом Украины Зеленским, а затем — снова с ним и членами НАТО.

Трамп выразил надежду, что этот день будет продуктивным, а также состоится прекращение огня.

Президент США надеется, что в конце концов завершится полномасштабная война России против Украины, которую он назвал очень жестокой и такой, что никогда не должна была произойти.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Україна-Росія
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