ЕС ввел санкции против суден, помогавших перевозить газ из российского газопровода Ямал СПГ

Европейский Союз ввел санкции против трех суден, которые помогали перевозить газовые грузы из российского проекта Ямал СПГ.

Санкции ЕС против трех суден, перевозивших газ из газопровода РФ

По информации Bloomberg, судна North Moon, North Ocean и North Light были включены в 17-й пакет санкций, принятый Европейским Советом.

Согласно базе данных судоходства Equasis, этими суднами управляет токийская компания Mitsui Osk Lines Ltd., которая является ведущим оператором танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

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В издании отметили, что санкции против суден подчеркивают усиленные усилия ЕС, направленные на то, чтобы подтолкнуть Москву к мирному соглашению с Украиной.

Недавно ЕС запретил перевалку российского сжиженного природного газа, направляющегося в Азию, в европейских портах, поэтому Москва перенесла такие операции ближе к порту Мурманск.

Как отмечается, это добавило времени на поездки в Китай, но позволило заводу Ямал СПГ продолжать отправку своих грузов.

— Судна эксплуатируются таким образом, чтобы способствовать, поддерживать действия или политику по эксплуатации, развитию или расширению энергетического сектора в России, включая энергетическую инфраструктуру, — говорится в сообщении.

Прошлые ограничения ЕС были сосредоточены на так называемом теневом флоте России, который причастен к перевозке грузов из санкционированного проекта Arctic LNG-2.

Недавно эти три судна помогли перевезти грузы с завода Ямал СПГ, который не находится под санкциями. Как отмечается, танкеры загрузили вблизи порта Мурманск.

Запрет ЕС на перевалку российского СПГ в Европе вступил в силу 26 марта. Ни одно из трех суден с тех пор не доставило грузы в Европу, вместо этого направляясь в Китай и Тайвань, свидетельствуют данные издания.

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