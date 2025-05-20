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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЄС запровадив санкції проти суден, які допомагали перевозити газ з російського газопроводу Ямал ЗПГ

торгове судно
Фото: Unsplash

Європейський Союз запровадив санкції проти трьох суден, які допомагали перевозити газові вантажі з російського проєкту Ямал ЗПГ.

Санкції ЄС проти трьох суден, що перевозили газ з газопроводу РФ

За інформацією Bloomberg, судна North Moon, North Ocean та North Light були включені до 17-го пакету санкцій, ухваленого Європейською Радою.

Згідно з базою даних судноплавства Equasis, цими суднами управляє токійська компанія Mitsui Osk Lines Ltd., яка є провідним оператором танкерів для перевезення зрідженого природного газу.

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У виданні зазначили, що санкції проти суден підкреслюють посилені зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною.

Нещодавно ЄС заборонив перевалку російського зрідженого природного газу, що прямує до Азії, в європейських портах, тому Москва перенесла такі операції ближче до порту Мурманськ.

Як зазначається, це додало часу на поїздки до Китаю, але дозволило заводу Ямал ЗПГ продовжувати відправлення своїх вантажів.

– Судна експлуатуються таким чином, щоб сприяти, підтримувати дії чи політику щодо експлуатації, розвитку чи розширення енергетичного сектору в Росії, включаючи енергетичну інфраструктуру, – йдеться у повідомленні.

Минулі обмеження ЄС були зосереджені на так званому тіньовому флоті Росії, який причетний до перевезення вантажів з санкціонованого проєкту Arctic LNG-2.

Нещодавно ці три судна допомогли перевезти вантажі з заводу Ямал ЗПГ, який не перебуває під санкціями. Як зазначається, танкери завантажили поблизу порту Мурманськ.

Заборона ЄС на перевалку російського ЗПГ в Європі набула чинності 26 березня. Жодне з трьох суден з того часу не доставило вантажі до Європи, натомість прямуючи до Китаю та Тайваню, свідчать дані видання.

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