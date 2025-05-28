Попадание в технопарк в подмосковном Зеленограде: в РФ заявили об атаке дронов

В течение ночи 28 мая в Москве жаловались на взрывы. Известно, что в результате атаки беспилотников якобы произошел пожар на территории технопарка в Зеленограде.

Взрывы в Зеленограде под Москвой 28 мая: что известно

Мэр Москвы Сергей Собянин, который сегодня ночью сообщил о сбитии по меньшей мере 33 БПЛА, летевших на российскую столицу, частично подтвердил попадание в технопарк Элма в Зеленограде.

— В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб, — уточнил он.

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В то же время, многочисленные фото и видео российских пабликов свидетельствуют о том, что из-за падения дрона на территории этого объекта произошел пожар, а здание технопарка повреждено.

Также из-за атаки БПЛА введены временные ограничения на полеты гражданских воздушных судов в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево.

Зеленоград на карте

Зеленоград — один из 12-ти округов Москвы. Он полностью расположен за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги, в 37 км к северо-западу от центра Москвы.

Город состоит из 5 районов, его считают главным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.

Що касается самого технопарка Элма в Зеленограде, куда, вероятно, было попадание беспилотника, известно, что на площади 60 тыс. кв. м размещено более 150 предприятий сферы приборостроения, систем безопасности, оптики, микроэлектроники и электротехника, что имеет отношение в российскому ВПК.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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