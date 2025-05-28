Влучання у технопарк в підмосковному Зеленограді: у РФ заявили про атаку дронів

Протягом ночі 28 травня у Москві скаржилися на вибухи. Наразі відомо, що внаслідок атаки безпілотників нібито сталася пожежа на території технопарку в Зеленограді.

Вибухи у Зеленограді під Москвою 28 травня: що відомо

Мер Москви Сергій Собянін, який сьогодні вночі повідомив про збиття щонайменше 33 БПЛА, які летіли на російську столиці, частково підтвердив влучання у технопарк Елма в Зеленограді.

– Унаслідок відбиття атаки ворожих безпілотників у Зеленограді, за попередньою інформацією, серйозних ушкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють фахівці відповідних служб, – уточнив він.

Зараз дивляться

Водночас, численні фото та відео російських пабліків свідчать про те, що через падіння дрона на території цього об’єкту сталася пожежа, а будівля технопарку пошкоджена.

Також через атаку БПЛА запроваджені тимчасові обмеження на польоти цивільних повітряних суден в московських аеропортах Домодєдово, Внуково, Жуковський та Шереметьєво.

Зеленоград на карті

Зеленоград – один із 12-ти округів Москви. Він повністю розташований за межами Московської кільцевої автомобільної дороги, за 37 км на північний захід від центру Москви.

Місто складається із 5 районів, його вважають головним науково-виробничим центром російської електроніки та мікроелектроніки.

Щодо технопарку Елма в Зеленограді, куди, ймовірно, було влучання безпілотника, відомо, що на площі 60 тис. кв. м розміщено понад 150 підприємств сфери приладобудування, систем безпеки, оптики, мікроелектроніки та електротехніки, що має відношення до російського ВПК.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.