Огидна мерзота: Маск розкритикував податковий законопроєкт Трампа

Американський підприємець Ілон Маск різко розкритикував податкову ініціативу президента США Дональда Трампа – законопроєкт про витрати, який збільшує бюджетний дефіцит.

Маск розкритикував законопроєкт про витрати Конгресу

– Вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей масивний і обурливий законопроєкт про витрати Конгресу – це огидна мерзота. Ганьба тим, хто за нього проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви знаєте, – заявив Маск.

За його словами, податковий закон призведе до зростання дефіциту до $2,5 трлн та нібито обтяжить громадян США нищівно непосильним боргом. Маск стверджує, що Конгрес нібито зробить Америку банкрутом.

Законопроєкт під назвою One Big Beautiful Bill Act нещодавно ухвалений Палатою представників з мінімальною перевагою, а голосування у Сенаті США відбудеться згодом.

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У Білому домі відреагували на критику Маска, заявивши, що різкі висловлювання американського бізнесмена не вплинуть на позицію президента США Дональда Трампа.

– Президент вже знає, яку позицію займає Ілон Маск щодо цього законопроєкту. Це не змінює думки президента: це один великий і чудовий законопроєкт. І він його дотримується, – заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Законопроєкт продовжує податкові пільги, включає нові витрати на безпеку кордонів та оборону.

Як пише The Guardian, прогнози Бюджетного управління Конгресу та незалежних аналітиків свідчать про те, що дійсно законопроєкт збільшить дефіцит бюджету на $2,3–5 трлн протягом наступних 10 років.

Представники Білого дому стверджують, що економічне зростання, зумовлене зниженням податків, нібито компенсує збільшення витрат.

Республіканці планують компенсувати ці витрати скороченням таких програм, як Medicaid, яка надає медичну допомогу малозабезпеченим категоріям населення, продовольчі талони та податкові пільги на зелену енергетику.

Демократи попереджають, що бюджет збільшить вартість охорони здоров’я для мільйонів людей. Аналіз, проведений Єльським університетом та Університетом Пенсільванії, показав, що це може призвести до понад 51 тис. смертей, яким можна було запобігти.

Джерело : The Guardian

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