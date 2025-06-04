Рютте подтвердил, что пригласил Украину на саммит НАТО в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Украину пригласили к участию в саммите Североатлантического альянса, который пройдет 24-25 июня в Гааге.

Рютте пригласил Украину на саммит НАТО

Об этом сообщает корреспондентка Суспільного.

— Действительно, я пригласил Украину на саммит. Мы как можно быстрее обнародуем программу с более подробной информацией. Что касается Украина — НАТО, у нас будет — и это очень важно сегодня — встреча на уровне министров обороны, украинская контактная группа по обороне, завтра у нас будет Совет Украина — НАТО, и мы продолжим проводить эти встречи и обеспечивать максимальную координацию наших действий, — сказал Рютте.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приглашение.

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— У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно, — сказал президент Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига будет координировать подготовку к саммиту с международными партнерами, обсуждая ожидаемые результаты.

Также участие в саммите подтверждено со стороны США. Пресс-секретарь администрации президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт 3 июня официально сообщила, что Трамп будет присутствовать в Гааге во время мероприятия.

Лидеры государств-партнеров НАТО приглашаются только на уровне глав государств или правительств — то есть речь идет именно об участии Владимира Зеленского.

В то же время Марк Рютте воздержался от уточнения формата участия Украины, отметив, что это будет раскрыто позже.

— Мы как можно быстрее обнародуем программу с более подробной информацией, — подчеркнул генеральный секретарь.

Кроме того, Рютте отметил, что вопрос Украины будет ключевым в повестке дня.

Напомним, саммит НАТО в Гааге станет первым для Марка Рютте на посту генсека, к тому же он пройдет в его родном городе.

Источник : Суспільне

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