Рютте підтвердив, що запросив Україну на саміт НАТО у Гаазі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Україну запросили до участі в саміті Північноатлантичного альянсу, який пройде 24–25 червня в Гаазі.

Рютте запросив Україну на саміт НАТО

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

– Дійсно, я запросив Україну на саміт. Ми якнайшвидше оприлюднимо програму з більш детальною інформацією. Що стосується Україна – НАТО, у нас буде — і це дуже важливо сьогодні — зустріч на рівні міністрів оборони, українська контактна група з оборони, завтра у нас буде Рада Україна – НАТО, і ми продовжимо проводити ці зустрічі й забезпечувати максимальну координацію наших дій, — сказав Рютте.

2 червня президент України Володимир Зеленський підтвердив запрошення.

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– У нас була зустріч із генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо, – сказав президент України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга координуватиме підготовку до саміту з міжнародними партнерами, обговорюючи очікувані результати.

Також участь у саміті підтверджена з боку США. Речниця адміністрації президента Дональда Трампа Керолайн Левітт 3 червня офіційно повідомила, що Трамп буде присутній у Гаазі під час заходу.

Лідери держав-партнерів НАТО запрошуються лише на рівні глав держав або урядів — тобто йдеться саме про участь Володимира Зеленського.

Водночас Марк Рютте утримався від уточнення формату участі України, зауваживши, що це буде розкрито пізніше.

– Ми якнайшвидше оприлюднимо програму з більш детальною інформацією, – підкреслив генеральний секретар альянсу.

Крім того, Рютте наголосив, що питання України буде ключовим у порядку денному.

Нагадаємо, саміт НАТО у Гаазі стане першим для Марка Рютте на посаді генсека, до того ж він пройде у його рідному місті.

Джерело : Суспільне

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