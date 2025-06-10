РФ помогает Северной Корее запустить производство дронов Шахед – Буданов

Россия передаст Северной Корее технологии и опыт по изготовлению дронов-камикадзе типа Shahed, которые регулярно используются для атак на Украину.

Об этом в интервью War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Есть договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей для производства БпЛА типа Гарпия и Герань (российская версия иранских беспилотников Shahed-136, — отметил Буданов.

По его словам, речь идет именно о передаче технологий, что позволит КНДР самостоятельно производить эти дроны на своей территории.

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Буданов считает, что такое сотрудничество может существенно изменить баланс сил в регионе, в частности между Северной и Южной Кореей.

— Но пока они только договорились о начале организации этого производства на территории Северной Кореи, — уточнил глава ГУР.

В то же время Россия продолжает активно использовать дроны типа Shahed для атак на Украину. В ночь на 9 июня РФ выпустила 479 дронов, а в ночь на 10 июня — еще 315.

Ранее сообщалось, что Северная Корея заработала более $20 млрд на полномасштабной войне России против Украины.

26 апреля Москва впервые признала участие военных КНДР в боевых действиях, отметив их высокий профессионализм.

А в конце мая стало известно, что Пхеньян способствовал ударам по украинской инфраструктуре, предоставив около 9 млн боеприпасов.

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