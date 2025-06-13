Сколько самолетов у Израиля в 2025 году: актуальные данные
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана. В результате по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров были убиты. Известно, что для проведения операции в Иране Израиль отправил 200 истребителей и сбросил 330 различных типов боеприпасов.
Факты ICTV рассказывают, сколько самолетов имеет Израиль в 2025 году — подробнее читайте в материале.
Какие самолеты есть на вооружении у Израиля
ВВС Израиля играют решающую роль в военных конфликтах и операциях. Их главной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства страны и наступательных возможностей, способности сдерживать или нейтрализовать угрозы.
ВВС Израиля используют различные передовые самолеты. В частности: боевые самолеты, транспортные средства, вертолеты и беспилотники. К ним относятся: F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcons и F-15 Eagles.
А также:
- транспортные самолеты — Boeing 707, C-130, KC-130;
- вертолеты — AH-64 Apache, CH-53 Sea Stallion, UH-60 Black Hawk;
- разведывательные/наблюдательные платформы — IAI Shahaf, Gulfstream, Bell, беспилотники Hermes/Hermes 900.
Сколько самолетов на вооружении у Израиля 2025
Учитывая небольшие географические размеры Израиля и близость потенциальных противников, ВВС разработаны для быстрого реагирования и имеют большую наступательную скорость. Они способны наносить точные и эффективные удары в короткие сроки, что является одной из определяющих характеристик.
Сколько самолетов имеет Израиль в 2025 году:
- боевой самолет F-16C/I — 174;
- боевой самолет F-15A/C/I — 66;
- боевой самолет F-16D — 49;
- боевой самолет F-35I — 38;
- боевой самолет F-15B/D — 21;
- вертолет С-70/УХ-60А — 50;
- вертолет AH-64A/D — 48;
- вертолет CH-53/K — 22;
- вертолет ОН-58 — 18;
- вертолет AS565 — 4;
- вертолет Bell 206 — 4;
- вертолет AW119 — 14;
- транспортный самолет C-130J — 7;
- транспортный самолет Gulfstream V — 3;
- транспортный самолет C-130H — 1;
- учебный самолет М-346 — 30;
- учебный самолет Г120А — 16;
- учебный самолет Г550 — 3;
- самолеты для выполнения других миссий King Air 200 — 22;
- самолеты для выполнения других миссий 707 — 7;
- самолеты для выполнения других миссий KC-130H — 7.
Эволюция флота ВВС выглядит следующим образом:
Итак, сколько активных самолетов у Израиля в целом:
- боевые — 348;
- вертолеты — 147;
- учебные — 69;
- транспортные — 11;
- другие миссии — 36.
Источник: Globalmilitary