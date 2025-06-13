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Сколько самолетов у Израиля в 2025 году: актуальные данные

скільки літаків у Ізраїлю
Фото: Getty Images

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана. В результате по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров были убиты. Известно, что для проведения операции в Иране Израиль отправил 200 истребителей и сбросил 330 различных типов боеприпасов.

Факты ICTV рассказывают, сколько самолетов имеет Израиль в 2025 году — подробнее читайте в материале.

Какие самолеты есть на вооружении у Израиля

ВВС Израиля играют решающую роль в военных конфликтах и операциях. Их главной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства страны и наступательных возможностей, способности сдерживать или нейтрализовать угрозы.

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ВВС Израиля используют различные передовые самолеты. В частности: боевые самолеты, транспортные средства, вертолеты и беспилотники. К ним относятся: F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcons и F-15 Eagles.

А также:

  • транспортные самолеты — Boeing 707, C-130, KC-130;
  • вертолеты — AH-64 Apache, CH-53 Sea Stallion, UH-60 Black Hawk;
  • разведывательные/наблюдательные платформы — IAI Shahaf, Gulfstream, Bell, беспилотники Hermes/Hermes 900.

Сколько самолетов на вооружении у Израиля 2025

Учитывая небольшие географические размеры Израиля и близость потенциальных противников, ВВС разработаны для быстрого реагирования и имеют большую наступательную скорость. Они способны наносить точные и эффективные удары в короткие сроки, что является одной из определяющих характеристик.

Сколько самолетов имеет Израиль в 2025 году:

  • боевой самолет F-16C/I — 174;
  • боевой самолет F-15A/C/I — 66;
  • боевой самолет F-16D — 49;
  • боевой самолет F-35I — 38;
  • боевой самолет F-15B/D — 21;
  • вертолет С-70/УХ-60А — 50;
  • вертолет AH-64A/D — 48;
  • вертолет CH-53/K — 22;
  • вертолет ОН-58 — 18;
  • вертолет AS565 — 4;
  • вертолет Bell 206 — 4;
  • вертолет AW119 — 14;
  • транспортный самолет C-130J — 7;
  • транспортный самолет Gulfstream V — 3;
  • транспортный самолет C-130H — 1;
  • учебный самолет М-346 — 30;
  • учебный самолет Г120А — 16;
  • учебный самолет Г550 — 3;
  • самолеты для выполнения других миссий King Air 200 — 22;
  • самолеты для выполнения других миссий 707 — 7;
  • самолеты для выполнения других миссий KC-130H — 7.

Эволюция флота ВВС выглядит следующим образом:

скільки літаків у Ізраїлю

Фото: скриншот / Globalmilitary

Итак, сколько активных самолетов у Израиля в целом:

  • боевые — 348;
  • вертолеты — 147;
  • учебные — 69;
  • транспортные — 11;
  • другие миссии — 36.
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Источник: Globalmilitary

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