Сколько самолетов у Израиля в 2025 году: актуальные данные

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана. В результате по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров были убиты. Известно, что для проведения операции в Иране Израиль отправил 200 истребителей и сбросил 330 различных типов боеприпасов.

Факты ICTV рассказывают, сколько самолетов имеет Израиль в 2025 году — подробнее читайте в материале.

Какие самолеты есть на вооружении у Израиля

ВВС Израиля играют решающую роль в военных конфликтах и операциях. Их главной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства страны и наступательных возможностей, способности сдерживать или нейтрализовать угрозы.

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ВВС Израиля используют различные передовые самолеты. В частности: боевые самолеты, транспортные средства, вертолеты и беспилотники. К ним относятся: F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcons и F-15 Eagles.

А также:

транспортные самолеты — Boeing 707, C-130, KC-130;

вертолеты — AH-64 Apache, CH-53 Sea Stallion, UH-60 Black Hawk;

разведывательные/наблюдательные платформы — IAI Shahaf, Gulfstream, Bell, беспилотники Hermes/Hermes 900.

Сколько самолетов на вооружении у Израиля 2025

Учитывая небольшие географические размеры Израиля и близость потенциальных противников, ВВС разработаны для быстрого реагирования и имеют большую наступательную скорость. Они способны наносить точные и эффективные удары в короткие сроки, что является одной из определяющих характеристик.

Сколько самолетов имеет Израиль в 2025 году:

боевой самолет F-16C/I — 174;

боевой самолет F-15A/C/I — 66;

боевой самолет F-16D — 49;

боевой самолет F-35I — 38;

боевой самолет F-15B/D — 21;

вертолет С-70/УХ-60А — 50;

вертолет AH-64A/D — 48;

вертолет CH-53/K — 22;

вертолет ОН-58 — 18;

вертолет AS565 — 4;

вертолет Bell 206 — 4;

вертолет AW119 — 14;

транспортный самолет C-130J — 7;

транспортный самолет Gulfstream V — 3;

транспортный самолет C-130H — 1;

учебный самолет М-346 — 30;

учебный самолет Г120А — 16;

учебный самолет Г550 — 3;

самолеты для выполнения других миссий King Air 200 — 22;

самолеты для выполнения других миссий 707 — 7;

самолеты для выполнения других миссий KC-130H — 7.

Эволюция флота ВВС выглядит следующим образом:

Итак, сколько активных самолетов у Израиля в целом:

боевые — 348;

вертолеты — 147;

учебные — 69;

транспортные — 11;

другие миссии — 36.

Источник: Globalmilitary

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