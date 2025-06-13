Скільки літаків має Ізраїль у 2025 році: актуальні дані

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об’єктах Ірану. В результаті щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів було вбито. Відомо, що для проведення операції в Ірані Ізраїль відправив 200 винищувачів та скинув 330 різних типів боєприпасів.

Факти ICTV розказують, скільки літаків має Ізраїль у 2025 році — детальніше читайте в матеріалі.

Які літаки є на озброєнні в Ізраїлю

ВПС Ізраїлю відіграють вирішальну роль у військових конфліктах та операціях. Їхнім головним завданням є гарантування безпеки повітряного простору країни та наступальних можливостей, здатності стримувати або нейтралізувати загрози.

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ВПС Ізраїлю використовують різноманітні передові літаки. Зокрема: бойові літаки, транспортні засоби, вертольоти та безпілотники. До них належать: F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcons та F-15 Eagles.

А також:

транспортні літаки — Boeing 707, C‑130, KC‑130;

гелікоптери — AH‑64 Apache, CH‑53 Sea Stallion, UH‑60 Black Hawk;

розвідувальні/спостережні платформи — IAI Shahaf, Gulfstream, Bell, безпілотники Hermes/Hermes 900.

Скільки літаків на озброєнні в Ізраїлю 2025

Враховуючи невеликі географічні розміри Ізраїлю та близькість потенційних супротивників, їхні ВПС розроблені для швидкого реагування та мають разючу наступальну позицію. Вони здатні завдавати точних та ефективних ударів у короткі терміни, що є однією з їхніх визначальних характеристик.

Скільки літаків має Ізраїль у 2025 році:

бойовий літак F-16C/I — 174;

бойовий літак F-15A/C/I — 66;

бойовий літак F-16D — 49;

бойовий літак F-35I — 38;

бойовий літак F-15B/D — 21;

гелікоптер С-70/УХ-60А — 50;

гелікоптер AH-64A/D — 48;

гелікоптер CH-53/K — 22;

гелікоптер ОН-58 — 18;

гелікоптер AS565 — 4;

гелікоптер Bell 206 — 4;

гелікоптер AW119 — 14;

транспортний літак C-130J — 7;

транспортний літак Gulfstream V — 3;

транспортний літак C-130H — 1;

навчальний літак М-346 — 30;

навчальний літак Г120А — 16;

навчальний літак Г550 — 3;

літаки для виконання інших місій King Air 200 — 22;

літаки для виконання інших місій 707 — 7;

літаки для виконання інших місій KC-130H — 7.

Еволюція флоту ВПС виглядає наступним чином:

Отже, скільки активних літаків у Ізраїлю загалом:

бойові — 348;

гелікоптери — 147;

навчальні — 69;

транспортні — 11;

інші місії — 36.

Джерело: Globalmilitary

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