Скільки літаків має Ізраїль у 2025 році: актуальні дані
У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об’єктах Ірану. В результаті щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів було вбито. Відомо, що для проведення операції в Ірані Ізраїль відправив 200 винищувачів та скинув 330 різних типів боєприпасів.
Факти ICTV розказують, скільки літаків має Ізраїль у 2025 році — детальніше читайте в матеріалі.
Які літаки є на озброєнні в Ізраїлю
ВПС Ізраїлю відіграють вирішальну роль у військових конфліктах та операціях. Їхнім головним завданням є гарантування безпеки повітряного простору країни та наступальних можливостей, здатності стримувати або нейтралізувати загрози.
ВПС Ізраїлю використовують різноманітні передові літаки. Зокрема: бойові літаки, транспортні засоби, вертольоти та безпілотники. До них належать: F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcons та F-15 Eagles.
А також:
- транспортні літаки — Boeing 707, C‑130, KC‑130;
- гелікоптери — AH‑64 Apache, CH‑53 Sea Stallion, UH‑60 Black Hawk;
- розвідувальні/спостережні платформи — IAI Shahaf, Gulfstream, Bell, безпілотники Hermes/Hermes 900.
Скільки літаків на озброєнні в Ізраїлю 2025
Враховуючи невеликі географічні розміри Ізраїлю та близькість потенційних супротивників, їхні ВПС розроблені для швидкого реагування та мають разючу наступальну позицію. Вони здатні завдавати точних та ефективних ударів у короткі терміни, що є однією з їхніх визначальних характеристик.
Скільки літаків має Ізраїль у 2025 році:
- бойовий літак F-16C/I — 174;
- бойовий літак F-15A/C/I — 66;
- бойовий літак F-16D — 49;
- бойовий літак F-35I — 38;
- бойовий літак F-15B/D — 21;
- гелікоптер С-70/УХ-60А — 50;
- гелікоптер AH-64A/D — 48;
- гелікоптер CH-53/K — 22;
- гелікоптер ОН-58 — 18;
- гелікоптер AS565 — 4;
- гелікоптер Bell 206 — 4;
- гелікоптер AW119 — 14;
- транспортний літак C-130J — 7;
- транспортний літак Gulfstream V — 3;
- транспортний літак C-130H — 1;
- навчальний літак М-346 — 30;
- навчальний літак Г120А — 16;
- навчальний літак Г550 — 3;
- літаки для виконання інших місій King Air 200 — 22;
- літаки для виконання інших місій 707 — 7;
- літаки для виконання інших місій KC-130H — 7.
Еволюція флоту ВПС виглядає наступним чином:
Отже, скільки активних літаків у Ізраїлю загалом:
- бойові — 348;
- гелікоптери — 147;
- навчальні — 69;
- транспортні — 11;
- інші місії — 36.
Джерело: Globalmilitary