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В РФ поражены два завода по производству взрывчатых веществ – Генштаб ВСУ

Атака на заводы в Самарской области и Ставропольском крае РФ 14 июня 2025
Фото: Факти ICTV

Ночью 14 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по важным объектам военно-промышленного комплекса России в Самарской области и Ставропольском крае.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака на российские заводы по производству взрывчатых веществ

Речь идет, в частности, о поражении АО ННК (Новокуйбышевская нефтехимическая компания) в Самарской области РФ — зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

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В Генштабе говорят, что это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ.

Новокуйбишевськ на карті

Фото: Google Maps

Другое предприятие — это Невинномысский азот в Ставропольском крае РФ (один из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива).

— Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне, – говорится в сообщении.

Атака на заводы в Самарской области и Ставропольском крае РФ 14 июня 2025 Фото 2

Фото: Google Maps

Результаты поражения этих предприятий российского ВПК уточняются.

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко косвенно подтвердил атаку дронов на химзавод Невинномысский азот, а также рассказал, что именно здесь производят.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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