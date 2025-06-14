У РФ уражено два заводи з виробництва вибухових речовин – Генштаб ЗСУ

Уночі 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу Росії в Самарській області та Ставропольському краї.

Про це повідомляє Генеральний штаю ЗСУ.

Атака на російські заводи з виробництва вибухових речовин

Йдеться, зокрема, про ураження АТ ННК (Новокуйбишевська нафтохімічна компанія) у Самарській області РФ – зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

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У Генштабі кажуть, що це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин.

Інше підприємство – це Невинномиський азот у Ставропольському краї РФ (один із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів і ракетного палива).

– Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні, –йдеться у повідомленні.

Результати ураження цих підприємств російського ВПК уточнюються.

Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко опосередковано підтвердив атаку дронів на хімзавод Невинномиський азот, а також розповів, що саме тут виготовляють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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