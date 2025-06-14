У РФ уражено два заводи з виробництва вибухових речовин – Генштаб ЗСУ
Уночі 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу Росії в Самарській області та Ставропольському краї.
Про це повідомляє Генеральний штаю ЗСУ.
Атака на російські заводи з виробництва вибухових речовин
Йдеться, зокрема, про ураження АТ ННК (Новокуйбишевська нафтохімічна компанія) у Самарській області РФ – зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.
У Генштабі кажуть, що це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин.
Інше підприємство – це Невинномиський азот у Ставропольському краї РФ (один із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів і ракетного палива).
– Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні, –йдеться у повідомленні.
Результати ураження цих підприємств російського ВПК уточнюються.
Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко опосередковано підтвердив атаку дронів на хімзавод Невинномиський азот, а також розповів, що саме тут виготовляють.
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