В Ставропольском крае РФ атакован завод по производству компонентов для снарядов

В ночь на 14 июня неизвестные дроны атаковали химзавод Невинномысский азот в Ставропольском крае РФ, который производит ключевой компонент для взрывчатки и артснарядов.

Атака на Невинномысский азот в Ставропольском крае РФ

Российские СМИ публиковали многочисленные фото и видео атаки БпЛА на химическое предприятие Невинномысский азот.

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вскоре подтвердил эту информацию, зяявив, что ППО отработала по воздушным целям.

— Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска… По уточненным данным, пострадавших нет, — заверил он.

Невинномысский азот является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.

— Это критический элемент военно-промышленного комплекса РФ. Он производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно — ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов, — уточняет руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Именно здесь, по его словам, синтезируются меламин, уксусную кислоту, метанол и калийную селитру — вещества, которые имеют двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГов, фугасов и реактивных зарядов.

— С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, которые адаптируются к потребностям военной химии, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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