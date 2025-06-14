В Ставропольском крае РФ атакован завод по производству компонентов для снарядов
В ночь на 14 июня неизвестные дроны атаковали химзавод Невинномысский азот в Ставропольском крае РФ, который производит ключевой компонент для взрывчатки и артснарядов.
Атака на Невинномысский азот в Ставропольском крае РФ
Российские СМИ публиковали многочисленные фото и видео атаки БпЛА на химическое предприятие Невинномысский азот.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вскоре подтвердил эту информацию, зяявив, что ППО отработала по воздушным целям.
— Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска… По уточненным данным, пострадавших нет, — заверил он.
Невинномысский азот является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.
— Это критический элемент военно-промышленного комплекса РФ. Он производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно — ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов, — уточняет руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
Именно здесь, по его словам, синтезируются меламин, уксусную кислоту, метанол и калийную селитру — вещества, которые имеют двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГов, фугасов и реактивных зарядов.
— С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, которые адаптируются к потребностям военной химии, — добавил он.
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