У Ставропольському краї РФ атаковано завод з виробництва компонентів для снарядів

У ніч проти 14 червня невідомі дрони атакували хімзавод Невинномиський азот в Ставропольському краї РФ, який виробляє ключовий компонент для вибухівки та артснарядів.

Атака на Невинномиський азот у Ставропольському краї РФ

Російські ЗМІ публікували численні фото і відео атаки БпЛА на хімічне підприємство Невинномиський азот.

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Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров незабаром підтвердив цю інформацію, заявивши, що ППО відпрацювала по повітряних цілях.

– Зафіксовано падіння уламків у промзоні Невинномиська… За уточненими даними, постраждалих немає, – запевнив він.

Невинномиський азот є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії.

– Це критичний елемент військово-промислового комплексу РФ. Він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку – ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів, – уточнює керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Саме тут, за його словами, синтезуються меламін, оцтову кислоту, метанол і калійну селітру – речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів та реактивних зарядів.

– З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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