Зеленский прокомментировал угрозу использования Запад-2025 в качестве прикрытия для возможного наступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность участия российских войск в совместных с Беларусью учениях Запад-2025.

Зеленский об участии РФ в военных учениях Запад-2025

По его словам, маневры могут происходить далеко от границ, в глубине территории Беларуси – вероятно, во избежание провокаций.

В ходе общения с журналистами глава государства заявил, что не исключает использования учений в качестве прикрытия для возможного наступления РФ в Житомирскую, Волынскую или Черниговскую области.

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В то же время Зеленский указал на фактор сдерживания со стороны самопровозглашенного лидера Беларуси.

– Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие (российского, – Ред.) контингента на учениях – это подготовка к наступательным действиям. Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу – на что мы способны. И я думаю, что он будет влиятельным фактором того, возможно ли что-то начинать с белорусской стороны во время учений, сказал президент.

Кроме того, по словам Зеленского, согласно последним сообщениям Службы внешней разведки, военные маневры могут быть перемещены подальше от украинских и европейских границ.

– Я не знаю, правда ли это. Просто у меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это необходимо проверять. Риск с обучением “русских” исторически нам уже, к сожалению, известен, – добавил он.

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что главная фаза учений Запад-2025 будет перенесена дальше вглубь страны.

По словам белорусского чиновника, такое решение является проявлением “готовности к диалогу, компромиссам и снижению напряженности в регионе”.

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