Зеленський прокоментував загрозу використання Захід-2025 як прикриття для можливого наступу РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість участі російських військ у спільних із Білоруссю навчаннях Захід-2025.

Зеленський про участь РФ у військових навчаннях Захід-2025

За його словами, маневри можуть відбуватися далеко від кордонів, у глибині території Білорусі – ймовірно, для уникнення провокацій.

Під час спілкування з журналістами глава держави заявив, що не виключає використання навчань як прикриття для можливого наступу РФ на Житомирську, Волинську або Чернігівську області. Водночас Зеленський вказав на чинник стримування з боку самопроголошеного лідера Білорусі.

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– Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність (російського, – Ред.) контингенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу, – на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим чинником того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань, – сказав президент.

Крім того, за словами Зеленського, згідно з останніми повідомленнями Служби зовнішньої розвідки, військові маневри можуть бути переміщені подалі від українських та європейських кордонів.

– Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик із навчанням “русскіх” історично нам уже, на жаль, відомий, – додав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що головна фаза навчань Захід-2025 буде перенесена далі углиб країни.

За словами білоруського посадовця, таке рішення є проявом “готовності до діалогу, компромісів і зниження напруженості в регіоні”.

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