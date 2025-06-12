Кибератака ГУР в “день России”: парализован крупнейший провайдер Сибири

Киберспециалисты Главного управления разведки при поддержке активистов провели масштабную операцию против одного из крупнейших российских интернет-провайдеров Орион Телеком в Сибири в символический для россиян день России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственный источник в разведке.

Масштабная кибератака

—Операция была успешно проведена и парализовала работу провайдера, сети которого активно используются российскими силовыми структурами для агрессии против Украины, — отметил собеседник агентства.

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По информации источников в разведке, в результате кибератаки было выведено из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов, а также уничтожены резервные копии данных.

Это делает невозможным быстрое восстановление работы провайдера.

Критические последствия кибератаки

Особенно пострадал закрытый город, специализирующийся на добыче урана — Орион Телеком был там единственным поставщиком интернет-услуг.

Город остался полностью отрезанным от внешнего мира.

С самого утра местные сообщества Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана переполнены жалобами возмущенных россиян на отсутствие интернета и телевидения.

В местных телеграм-группах распространяется письмо от украинских киберактивистов: “С праздником, неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Украине!”.

Сообщение подписано активистами хакерской группы BO Team.

Руководство Орион Телеком официально подтвердило технические проблемы из-за мощной DDoS-атаки.

Представители компании обещают восстановить подачу интернета до конца дня, однако уничтожение резервных копий значительно затрудняет этот процесс.

Предыдущие кибератаки от ГУР

Ранее украинская разведка осуществила успешную кибератаку на информационные ресурсы российского конструкторского бюро Туполева — одного из ключевых предприятий российской авиапромышленности.

В результате этой операции ГУР получило доступ к более чем 4,4 гигабайта критически важных данных, включая:

внутреннюю переписку руководства,

личные данные сотрудников и их адреса проживания,

резюме инженеров и конструкторов,

служебную информацию о закупках,

протоколы заседаний с ограниченным доступом.

Разведчики также взломали официальный сайт Туполева, разместив на главной странице изображение совы, держащей в когтях российский военный самолет — символический жест цифровой операции украинской разведки.

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