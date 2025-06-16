Орел уночі атакували дрони: вибухи чули в районі нафтобази

Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про масову нічну атаку на Орел. Місцеві чули вибухи у районі нафтобази.

Про це російський губернатор написав у Telegram.

Вибухи в Орлі: що відомо про атаку дронів

За словами Андрія Кличкова, знищено 11 безпілотників. У результаті падіння уламків дронів в Орлі пошкоджено скління в двох багатоквартирних і одному приватному будинках, а також в торговому павільйоні.

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– Завдано шкоди даху ангарного приміщення одного з регіональних комерційних підприємств. Постраждалих немає, — написав губернатор Орловської області.

Вночі жителі Орла в місцевих телеграм-каналах повідомляли про вибухи в місті і публікували відео.

За даними місцевих, вночі над містом пролунало близько 10 вибухів.

Нагадаємо, що 13 червня на Запорізькому напрямку український винищувач МіГ-29 знищив пункт управління російських дронів та склад боєприпасів.

5 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили ворожу установку Іскандер, з якої росіяенм, ймовірно, намагалися завдати ракетного удару по Києву.

Також на Брянщині 4 травня пролунали вибухи в районі заводу Стрела, який належить до російського ВПК. Завод виробляє електроніку і співпрацює з корпорацією Ростех.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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