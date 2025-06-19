Разведка Великобритании объяснила, как конфликт между Израилем и Ираном повлияет на Россию

Военный конфликт между Израилем и Ираном является для России одновременно и проблемой, и перспективой. Кремль может использовать напряженность на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание от своей длительной войны против Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в соцсети X (Twitter).

Британцы отмечают, что Россия не имеет никаких официальных обязательств предоставлять Ирану какую-либо военную помощь. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанное между Тегераном и Москвой в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в ряде сфер, в частности в обороне и безопасности, но не включает пункт о взаимной обороне.

Сейчас смотрят

Этот договор отличается от тех, которые Россия заключила с Северной Кореей и Беларусью, где предусмотрены более конкретные обязательства, говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Конфликт на Ближнем Востоке выгоден РФ

В британской разведке отмечают, что России выгоден конфликт между Израилем и Ираном, ведь это отвлекает международное внимание от войны против Украины. В условиях длительного конфликта с Киевом это может быть воспринято как стратегическое преимущество на дипломатическом уровне.

В то же время противостояние на Ближнем Востоке, вероятно, негативно повлияет на будущие поставки иранской военной техники для нужд российской армии.

В разведке напомнили, что Россия получила от Ирана значительное количество ударных дронов, а также баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы. Все это иранское вооружение Россия использует в войне против Украины.

Ранее заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин всячески хочет представить себя в качестве посредника между Соединенными Штатами и Ираном, хотя россияне не имеют такого влияния на Тегеран, о котором они говорят.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.