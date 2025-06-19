Розвідка Британії пояснила, як конфлікт між Ізраїлем та Іраном вплине на Росію

Військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном є для Росії одночасно і проблемою, і перспективою. Кремль може використати напруженість на Близькому Сході, щоб відвернути увагу від своєї тривалої війни проти України.

Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі X (Twitter).

Британці наголошують, що Росія не має жодних офіційних зобов’язань надавати Ірану будь-яку військову допомогу. Угода про всеосяжне стратегічне партнерство, підписана між Тегераном та Москвою у січні 2025 року, охоплює співробітництво в низці сфер, зокрема в обороні та безпеці, але не включає пункт про взаємну оборону.

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Цей договір відрізняється від тих, які Росія уклала з Північною Кореєю та Білоруссю, де передбачені більш конкретні зобов’язання, йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Конфлікт на Близькому Сході вигідний РФ

У британській розвідці наголошують, що Росії вигідний конфлікт між Ізраїлем та Іраном, адже це відвертає міжнародну увагу від війни проти України. В умовах тривалого конфлікту з Києвом це може бути сприйнято як стратегічна перевага на дипломатичному рівні.

Водночас протистояння на Близькому Сході, ймовірно, негативно вплине на майбутнє постачання іранської військової техніки для потреб російської армії.

У розвідці нагадали, що Росія отримала від Ірану значну кількість ударних дронів, а також балістичні ракети та артилерійські боєприпаси. Все це іранське озброєння Росія використовує у війні проти України.

Раніше заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін всіляко хоче представити себе як посередника між Сполученими Штатами та Іраном, хоча росіяни не мають такого впливу на Тегеран, про який вони говорять.

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