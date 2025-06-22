Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Атакою на Україну Путін прагне виставити лідерів G7 слабкими – Сибіга
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону

НАТО
Фото: Depositphotos

Іспанія домовилася з НАТО про виключення з нової цілі Альянсу – витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року. Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес в ефірі національного телебачення.

Іспанія буде витрачати на оборону 2% ВВП

 – Виділення 5% ВВП на оборону було б непропорційним і зайвим, – наголосив Санчес.

Він підкреслив, що Іспанія поважає рішення інших країн збільшити витрати на безпеку, але сама не має наміру цього робити. Зі слів прем’єра, держава здатна повністю виконувати свої обов’язки в рамках НАТО щодо техніки та особового складу, витрачаючи 2,1% ВВП.

У четвер, 19 червня, Санчес надіслав листа генсеку НАТО Марку Рютте, в якому офіційно повідомив про намір країни не приєднуватися до ініціативи. Це викликало побоювання, що позиція Мадрида може зірвати майбутній саміт.

Зараз дивляться

– Зараз Іспанія має найнижчий рівень оборонних витрат серед країн Альянсу – лише 1,28% ВВП у 2023 році, за оцінками НАТО. У квітні цього року уряд Санчеса заявив про намір пришвидшити нарощування видатків до чинної мети у 2%.

Сьогодні дипломати повідомляли, що всі 32 країни-члени НАТО погодили спільну заяву до саміту, яка закріплює мету витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країни-члени НАТО мають на меті погодитися на нову оборонну ціль – витрачати до 5% ВВП на оборону протягом десяти років.

Читайте також
Іспанія проти плану Рютте підвищити витрати на оборону до 5% ВВП
Марк Рютте

Джерело: Reuters

Пов'язані теми:

ІспаніяНАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь