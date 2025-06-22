Россия наращивает влияние в Африке через инфраструктуру и образование — ГУР

Российские государственные корпорации активно продвигают инфраструктурные проекты в африканских странах как инструмент политического влияния Кремля.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Украины (ГУР).

РФ пытается увеличить влияние на Африку

Стратегия охватывает железнодорожное строительство, атомную энергетику и образовательные программы для формирования лояльной элиты.

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В частности, компания РЖД рассматривает реализацию масштабных проектов в Буркина-Фасо, Гане и Южно-Африканской Республике в рамках концепции развития зарубежного присутствия до 2030 года.

— Российское влияние на Африку через инфраструктурные проекты — это дестабилизирующий фактор, который под видом помощи в развитии приводит к зависимости от Москвы. Россияне используют этот подход на глобальном уровне, — отмечает представитель ГУР Андрей Юсов.

Согласно разведданным, в мае была утверждена концепция гуманитарной экспансии РЖД, которая предусматривает финансирование русскоязычных школ, профильных лицеев и привлечение иностранных студентов через стипендиальные программы для обучения в России.

Отдельным направлением стало создание совместного с Россией университета в ЮАР, который сможет обслуживать студентов со всего африканского континента и формировать пророссийские кадры на долгосрочной основе.

Параллельно государственная корпорация Росатом продвигает проекты, направленные на формирование лояльной к Кремлю технологической элиты.

Кроме подготовки персонала для атомных электростанций, рассматривается создание полноценной национальной образовательной системы, ориентированной на российские интересы.

В частности, изучается возможность открытия филиалов российских вузов вблизи АЭС в Египте возле Александрии как элемент долгосрочного кадрового влияния на регион.

В разведке подчеркивают, что такая стратегия преследует цель не столько экономического развития африканских стран, сколько создания зависимости от российских технологий и формирования лояльной политической среды для продвижения геополитических интересов Москвы.

Ранее в ГУР сообщали, что Россия теряет влияние в африканском регионе Сахель, в который входят 12 африканских стран с населением более 300 млн человек.

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