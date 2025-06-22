Росія нарощує вплив у Африці через інфраструктуру та освіту – ГУР

Російські державні корпорації активно просувають інфраструктурні проєкти в африканських країнах як інструмент політичного впливу Кремля.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки України (ГУР).

РФ намагається збільшити вплив на Африку

Стратегія охоплює залізничне будівництво, атомну енергетику та освітні програми для формування лояльної еліти.

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Зокрема компанія РЖД розглядає реалізацію масштабних проєктів у Буркіна-Фасо, Гані та Південно-Африканській Республіці в межах концепції розвитку зарубіжної присутності до 2030 року.

— Російський вплив на Африку через інфраструктурні проєкти – це дестабілізуючий фактор, котрий під обгорткою допомоги у розвитку призводить до залежності від Москви. Росіяни використовують цей підхід на глобальному рівні, – зазначає представник ГУР Андрій Юсов.

Згідно з розвідданими, у травні було затверджено концепцію гуманітарної експансії РЖД, яка передбачає фінансування російськомовних шкіл, профільних ліцеїв та залучення іноземних студентів через стипендійні програми для навчання в Росії.

Окремим напрямом стало створення спільного з Росією університету в ПАР, який зможе обслуговувати студентів з усього африканського континенту та формувати проросійські кадри на довгостроковій основі.

Паралельно державна корпорація Росатом просуває проєкти, спрямовані на формування лояльної до Кремля технологічної еліти.

Окрім підготовки персоналу для атомних електростанцій, розглядається створення повноцінної національної освітньої системи, орієнтованої на російські інтереси.

Зокрема, вивчається можливість відкриття філій російських вишів поблизу АЕС в Єгипті біля Олександрії як елемент довгострокового кадрового впливу на регіон.

У розвідці підкреслюють, що така стратегія має на меті не стільки економічний розвиток африканських країн, скільки створення залежності від російських технологій та формування лояльного політичного середовища для просування геополітичних інтересів Москви.

Раніше у ГУР повідомляли, що Росія втрачає вплив в африканському регіоні Сахель, до складу якого входять 12 африканських країн з населенням понад 300 млн.

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