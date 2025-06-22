Тегеран не должен получить ядерное оружие: реакция мира на удары США по Ирану

Международное сообщество отреагировало на ночные удары США по иранским ядерным объектам призывами к возвращению за стол переговоров и подтверждением позиции о недопустимости получения Ираном ядерного оружия.

В то же время в США демократы требуют от президента Трампа объяснений по поводу военной операции.

Факты ICTV собрали реакцию мира на удары США по ядерным объектам Ирана, нанесенные 22 июня.

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Удары США по Ирану: реакция стран ЕС и Великобритании

Высокая представительница ЕС по внешним отношениям Кая Каллас подтвердила твердую позицию Евросоюза о недопустимости развития Ираном ядерного оружия, призвав все стороны к деэскалации.

— Иран не должен получить разрешение на развитие ядерного оружия, это могло бы стать угрозой для международной безопасности. Я призываю все стороны сделать шаг назад, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию, — заявила Каллас в соцсети X.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал действия США, назвав иранскую ядерную программу серьезной угрозой для международной безопасности.

— Ядерная программа Ирана является серьезной угрозой для международной безопасности. Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие, и США приняли меры для уменьшения этой угрозы, — написал Стармер.

Британский лидер подчеркнул нестабильность ситуации на Ближнем Востоке и призвал Иран вернуться за стол переговоров для дипломатического урегулирования кризиса.

Правительство Германии призвало Иран к немедленному началу переговоров с США и Израилем.

Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус сообщил, что правительственный кабинет безопасности обсуждал удары по иранским ядерным объектам.

— Федеральный канцлер Фридрих Мерц повторил свой призыв к Ирану немедленно начать переговоры с США и Израилем и достичь дипломатического урегулирования конфликта, — заявил Корнелиус.

Берлин предполагает, что авиаудары нанесли значительный ущерб иранской ядерной программе.

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер подтвердил позицию, что иранский режим не должен получить ядерное оружие, при этом призвав все стороны вернуться за стол переговоров.

Глава МИД Австрии Беате Майньль-Райзингер назвала бомбардировки драматическим шагом, подчеркнув необходимость соблюдения международного права.

— Австрия и в дальнейшем выступает за дипломатию, а не за эскалацию. Именно поэтому я и в дальнейшем буду решительно выступать за политические решения, а не за обострение спирали насилия, — заявила министр.

Реакция Украины на удары США по Ирану

Министерство иностранных дел Украины одобрило военные действия США и Израиля против иранских ядерных объектов, назвав их необходимыми для прекращения угроз со стороны Тегерана.

— Украина убеждена, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни каким-либо другим государствам, — заявили в МИД.

Ведомство напомнило, что Иран поддерживает российскую агрессию против Украины, поставляя Москве БПЛА и технологии.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что удары направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения политики дестабилизации.

МИД также призвал Тегеран прекратить помощь России в войне против Украины.

Реакция Ближнего Востока на удары США по Ирану

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил о серьезных последствиях расширения конфликта на Ближнем Востоке и призвал к возобновлению переговоров.

Саудовская Аравия выразила глубокую озабоченность в связи с авиаударами США, но не стала их осуждать.

— Королевство подчеркивает необходимость приложить все возможные усилия для проявления сдержанности, снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации, — говорится в заявлении МИД.

Катар, где расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, заявил, что сожалеет об эскалации напряженности.

Доха призвала все стороны проявить сдержанность и избегать эскалации, которую не могут терпеть народы региона.

ХАМАС и хуситские повстанцы в Йемене осудили удары США. Политическое бюро хуситов призвало мусульманские страны присоединиться к джихаду и сопротивлению, чтобы объединиться против сионистско-американской высокомерия.

ХАМАС и хуситы входят в так называемую Ось сопротивления Ирана — объединение проиранских сил от Йемена до Ливана, которое на протяжении многих лет обеспечивало Исламской Республике значительное влияние в регионе.

Реакція Китаю та Японії щодо ударів США по Ірану

Китай осудил удары США по Ирану, назвав их серьезным нарушением международного права, из-за чего напряженность на Ближнем Востоке только усилилась.

МИД Китая призвал все стороны, особенно Израиль, прекратить огонь и начать диалог.

— Китай готов работать с международным сообществом, объединить усилия и отстаивать справедливость, а также вносить вклад в восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке, — заявило министерство.

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил, что крайне важно как можно скорее успокоить ситуацию, добавив о необходимости предотвратить разработку Ираном ядерного оружия. На вопрос о поддержке нападения США на Иран Исиба отказался отвечать.

Реакция ООН на удары США по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он «глубоко обеспокоен» применением силы со стороны США.

— Существует растущий риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения, региона и всего мира, — заявил он в соцсети X.

Реакция Ватикана на удары США по Ирану

Папа Лев XIV во время воскресной молитвы на площади Святого Петра обратился с решительным призывом к миру, призвав международную дипломатию заставить замолчать оружие.

Открыто упомянув тревожную ситуацию в Иране, понтифик подчеркнул, что сегодня, как никогда, человечество взывает к миру.

Папа призвал всех членов международного сообщества взять на себя моральную ответственность за прекращение трагедии войны, прежде чем она превратится в бездну, из которой нет выхода.

Реакція у США на удари по Ірану

Как сообщает CNN, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер требует от президента Трампа четких ответов относительно военной операции и ее последствий для безопасности американцев.

— Ни одному президенту нельзя позволять в одностороннем порядке вести страну к чему-то столь серьезному, как война с хаотичными угрозами и без стратегий, — подчеркнул Шумер.

Он призвал к введению в действие закона о военных полномочиях и вынесению его на рассмотрение Сената.

Напомним, что утром 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана, использовав 13-тонную противобункерную бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Это стал первый известный случай оперативного применения этой бомбы.

Американский чиновник сообщил, что бомбардировщики пролетели без остановки около 37 часов от своей базы в Миссури, несколько раз дозаправляясь в воздухе.

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