Тегеран не має отримати ядерну зброю: реакція світу на удари США по Ірану

Міжнародна спільнота відреагувала на нічні удари США по іранських ядерних об’єктах закликами до повернення за стіл переговорів та підтвердженням позиції про неприпустимість отримання Іраном ядерної зброї.

Водночас у США демократи вимагають від президента Трампа пояснень щодо військової операції.

Факти ICTV зібрали реакцію світу на удари США по ядерних об’єктах Ірану, завдані 22 червня.

Зараз дивляться

Удари США по Ірану: реакція країн ЄС та Британії

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин Кая Каллас підтвердила тверду позицію Євросоюзу щодо неприпустимості розвитку Іраном ядерної зброї, водночас закликавши всі сторони до деескалації.

— Іран не має отримати дозвіл на розвиток ядерної зброї, це могло б стати загрозою для міжнародної безпеки. Я закликаю всі сторони зробити крок назад, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації, – заявила Каллас у соцмережі X.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав дії США, назвавши іранську ядерну програму серйозною загрозою для міжнародної безпеки.

— Ядерна програма Ірану є серйозною загрозою для міжнародної безпеки. Не можна допустити, щоб Іран розробив ядерну зброю, і США вжили заходів для зменшення цієї загрози, – написав Стармер.

Британський лідер наголосив на нестабільності ситуації на Близькому Сході та закликав Іран повернутися за стіл переговорів для дипломатичного вирішення кризи.

Уряд Німеччини закликав Іран до негайного початку переговорів зі США та Ізраїлем.

Речник уряду Штефан Корнеліус повідомив, що урядовий кабінет безпеки обговорював удари по іранських ядерних об’єктах.

— Федеральний канцлер Фрідріх Мерц повторив свій заклик до Ірану негайно розпочати переговори зі США та Ізраїлем і досягти дипломатичного вирішення конфлікту, – заявив Корнеліус.

Берлін припускає, що авіаудари завдали значної шкоди іранській ядерній програмі.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер підтвердив позицію, що іранський режим не повинен отримати ядерну зброю, водночас закликавши всі сторони повернутися за стіл переговорів.

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер назвала бомбардування драматичним кроком, наголосивши на необхідності дотримання міжнародного права.

— Австрія й надалі виступає за дипломатію, а не за ескалацію. Саме тому я й надалі рішуче виступатиму за політичні рішення, а не за загострення спіралі насильства, – заявила міністр.

Реакція України щодо ударів США по Ірану

Міністерство закордонних справ України схвалило військові дії США та Ізраїлю проти іранських ядерних об’єктів, назвавши їх необхідними для припинення загроз від Тегерана.

— Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам, – заявили в МЗС.

Відомство нагадало, що Іран підтримує російську агресію проти України, постачаючи Москві БПЛА та технології.

В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що удари направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження політики дестабілізації.

МЗС також закликав Тегеран припинити допомогу Росії у війні проти України.

Реакція Близького Сходу на удари США по Ірану

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі попередив про серйозні наслідки розширення конфлікту на Близькому Сході та закликав до відновлення переговорів.

Саудівська Аравія висловила глибоку стурбованість у зв’язку з авіаударами США, але не стала їх засуджувати.

— Королівство підкреслює необхідність докласти всіх можливих зусиль для прояву стриманості, зниження напруженості та запобігання подальшій ескалації, – йдеться у заяві МЗС.

Катар, де розташована найбільша військова база США на Близькому Сході, заявив, що шкодує про ескалацію напруженості.

Доха закликала всі сторони проявити стриманість та уникати ескалації, яку не можуть терпіти народи регіону.

ХАМАС і хуситські повстанці в Ємені засудили удари США. Політичне бюро хуситів закликало мусульманські країни приєднатися до джихаду та опору, щоб об’єднатися проти сіоністсько-американської зарозумілості.

ХАМАС і хусити входять до так званої Осі опору Ірану – об’єднання проіранських сил від Ємену до Лівану, яке протягом багатьох років забезпечувало Ісламській Республіці значний вплив у регіоні.

Реакція Китаю та Японії щодо ударів США по Ірану

Китай засудив удари США по Ірану, назвавши їх серйозним порушенням міжнародного права, через що напруга на Близькому Сході тільки зросла.

МЗС Китаю закликало всі сторони, особливо Ізраїль, припинити вогонь і розпочати діалог.

— Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, об’єднати зусилля та відстоювати справедливість, а також робити внесок у відновлення миру та стабільності на Близькому Сході, – заявило міністерство.

Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що вкрай важливо якнайшвидше заспокоїти ситуацію, додавши про необхідність запобігти розробці Іраном ядерної зброї. На питання про підтримку нападу США на Іран Ісіба відмовився відповідати.

Реакція ООН на удари США по Ірану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що він “глибоко стурбований” застосуванням сили з боку США.

— Існує зростаючий ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю, що матиме катастрофічні наслідки для цивільного населення, регіону та всього світу, – заявив він у соцмережі X.

Реакція Ватикану на удари США по Ірану

Папа Лев XIV під час недільної молитви на площі Святого Петра звернувся з рішучим закликом до миру, закликавши міжнародну дипломатію змусити замовкнути зброю.

Відкрито згадавши тривожну ситуацію в Ірані, понтифік підкреслив, що сьогодні, як ніколи, людство взиває до миру.

Папа закликав усіх членів міжнародної спільноти взяти на себе моральну відповідальність за припинення трагедії війни, перш ніж вона перетвориться на безодню, з якої немає виходу.

Реакція у США на удари по Ірану

Як повідомляє CNN, лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер вимагає від президента Трампа чітких відповідей щодо військової операції та її наслідків для безпеки американців.

— Жодному президенту не можна дозволити в односторонньому порядку вести країну до чогось настільки серйозного, як війна з хаотичними погрозами й без стратегій, – підкреслив Шумер.

Він закликав до введення у дію закону про воєнні повноваження та винесення його на розгляд Сенату.

Нагадаємо, що вранці 22 червня, США вдарила по трьох ядерних об’єктах Ірану, використавши 13-тонну протибункерну бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Це став перший відомий випадок оперативного застосування цієї бомби.

Американський чиновник повідомив, що бомбардувальники пролетіли без зупинки близько 37 годин від своєї бази в Міссурі, кілька разів дозаправляючись у повітрі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.