Президент Ирана объявил о конце войны с Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации объявил о конце 12-дневной войны, якобы навязанной Израилем.

Президент Ирана заявил о конце войны с Израилем

— Сегодня, после героического сопротивления нашей великой нации, чья решимость творит историю, мы являемся свидетелями установления перемирия и завершения этой 12-дневной войны, навязанной “авантюризмом и провокацией” Израиля, — утверждает президент Ирана.

Израиль планировал нанести удар по 15 важным целям в ответ на нарушение Ираном нового режима прекращения огня ракетным обстрелом сегодня утром, прежде чем президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Беньямину Нетаньяху не осуществлять атаку, пишет The Times of Israel.

В издании сообщают, что Трамп во время телефонного разговора приказал ему предотвратить атаку по Ирану. В ответ Нетаньяху приказал удерживать самолеты в небе Ирана. В конце концов, была поражена одна радарная цель.

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Сам Нетаньяху отметил, что рассматривает возможность визита в Вашингтон после кампании в Иране.

В то же время Управление аэропортов Израиля сообщило, что аэропорт Бен-Гурион возвращается к полноценной работе.

Источник: The Times of Israel

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