Президент Ірану оголосив про кінець війни з Ізраїлем

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у зверненні до нації оголосив про кінець 12-денної війни, нібито нав’язаної Ізраїлем.

Президент Ірану заявив про кінець війни з Ізраїлем

– Сьогодні, після героїчного опору нашої великої нації, чия рішучість творить історію, ми є свідками встановлення перемир’я та завершення цієї 12-денної війни, нав’язаної “авантюризмом та провокацією” Ізраїлю, – стверджує президент Ірану.

Ізраїль планував завдати удару по 15 важливих цілях у відповідь на порушення Іраном нового режиму припинення вогню ракетним обстрілом сьогодні вранці, перш ніж президент США Дональд Трамп сказав прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу не здійснювати атаку, пише The Times of Israel.

У виданні повідомляють, що Трамп під час телефонної розмови наказав йому запобігти атаці по Ірану. У відповідь Нетаньяху наказав утримувати літаки в небі Ірану. Зрештою, було уражено одну радарну ціль.

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Сам Нетаньягу наголосив, що розглядає можливість візиту до Вашингтона після кампанії в Ірані.

Водночас Управління аеропортів Ізраїлю повідомило, що аеропорт Бен-Гуріон повертається до повноцінної роботи.

Джерело: The Times of Israel

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