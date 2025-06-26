В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами: в МИД предоставили детали

В Румынии вблизи села Тариверде в направлении города Констанца произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, в котором находились граждане Украины.

Об этом сообщили румынские СМИ, а позже Фактам ICTV подтвердили в МИД Украины.

ДТП в Румынии с автобусом с украинцами

Сообщение об аварии на трассе DN22 поступило в 18:45 по киевскому времени. В автобусе находилось 55 украинцев, из которых 37 женщин, восемь мужчин и девять детей

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По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся.

На месте происшествия работали несколько спасательных бригад. В результате аварии несколько человек получили легкие ранения, но обошлось без жертв.

В результате ДТП несколько человек получили легкие телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения. По данным источников румынского издания Observator, тест на алкоголь оказался отрицательным.

Что говорят в МИД Украины

В МИД подтвердили ДТП с участием автобуса украинской компании, который выполнял рейс по маршруту Одесса — Бухарест.

На момент аварии в транспортном средстве находилось 55 граждан Украины (8 мужчин, 37 женщин и 9 детей).

В результате ДТП четыре человека были травмированы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пассажиры отказались. Причины аварии устанавливаются.

В ведомстве добавили, что дело находится на контроле посольства Украины в Румынии.

Фото: ISU Constanța

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