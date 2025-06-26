У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями: у МЗС надали деталі
У Румунії поблизу села Таріверде у напрямку міста Констанца сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса, в якому перебували громадяни України.
Про це повідомили румунські ЗМІ, а згодом Фактам ICTV підтвердили в МЗС України.
ДТП у Румунії з автобусом з українцями
Повідомлення про аварію на трасі DN22 надійшло о 18:45 за київським часом. В автобусі перебували 55 українців, з яких 37 жінок, вісім чоловіків та дев’ятеро дітей
За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспорт перекинувся.
На місці події працювало декілька рятувальних бригад. В результаті аварії кілька людей дістали легкі травми і отримали медичну допомогу на місці, але обійшлося без жертв.
Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За даними джерел румунського видання Observator, тест на алкоголь виявився негативним.
Що кажуть в МЗС України
У МЗС підтвердили ДТП за участю автобуса української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест.
На момент аварії в транспортному засобі перебувало 55 громадян України (8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей).
Внаслідок ДТП чотири людини були травмовані. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. Причини аварії встановлюються.
У відомстві додали, що справа перебуває на контролі посольства України в Румунії.
Фото: ISU Constanța