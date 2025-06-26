У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями: у МЗС надали деталі

У Румунії поблизу села Таріверде у напрямку міста Констанца сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса, в якому перебували громадяни України.

Про це повідомили румунські ЗМІ, а згодом Фактам ICTV підтвердили в МЗС України.

ДТП у Румунії з автобусом з українцями

Повідомлення про аварію на трасі DN22 надійшло о 18:45 за київським часом. В автобусі перебували 55 українців, з яких 37 жінок, вісім чоловіків та дев’ятеро дітей

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За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспорт перекинувся.

На місці події працювало декілька рятувальних бригад. В результаті аварії кілька людей дістали легкі травми і отримали медичну допомогу на місці, але обійшлося без жертв.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За даними джерел румунського видання Observator, тест на алкоголь виявився негативним.

Що кажуть в МЗС України

У МЗС підтвердили ДТП за участю автобуса української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест.

На момент аварії в транспортному засобі перебувало 55 громадян України (8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей).

Внаслідок ДТП чотири людини були травмовані. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. Причини аварії встановлюються.

У відомстві додали, що справа перебуває на контролі посольства України в Румунії.

Фото: ISU Constanța

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