Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями: у МЗС надали деталі

ДТП у Румунії

У Румунії поблизу села Таріверде у напрямку міста Констанца сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса, в якому перебували громадяни України.

Про це повідомили румунські ЗМІ, а згодом Фактам ICTV підтвердили в МЗС України.

ДТП у Румунії з автобусом з українцями

Повідомлення про аварію на трасі DN22 надійшло о 18:45 за київським часом. В автобусі перебували 55 українців, з яких 37 жінок, вісім чоловіків та дев’ятеро дітей

Зараз дивляться

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспорт перекинувся.

На місці події працювало декілька рятувальних бригад. В результаті аварії кілька людей дістали легкі травми і отримали медичну допомогу на місці, але обійшлося без жертв.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За даними джерел румунського видання Observator, тест на алкоголь виявився негативним.

Що кажуть в МЗС України

У МЗС підтвердили ДТП за участю автобуса української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест.

На момент аварії в транспортному засобі перебувало 55 громадян України (8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей).

Внаслідок ДТП чотири людини були травмовані. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. Причини аварії встановлюються.

У відомстві додали, що справа перебуває на контролі посольства України в Румунії.

Читайте також
Українського водія звинуватили у смертельній ДТП у Франції
ДТП у Франції з українцями

Фото: ISU Constanța

Пов'язані теми:

ДТПМЗС УкраїниРумунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь