Украинского водителя обвинили в смертельном ДТП во Франции
Один из двух украинских водителей автобуса, который перевернулся во французском департаменте Сарта, официально обвинен в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений.
Водителя-украинца обвиняют в смертельном ДТП во Франции
Как сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление парижского прокурора Лоры Бекко, обвинение было объявлено в воскресенье, 15 июня.
По информации прокуратуры, авария произошла на автостраде A81 недалеко от города Дегре. В салоне автобуса находились 58 пассажиров — преимущественно украинские подростки в возрасте 15-17 лет.
Они возвращались с учебного обмена, который проходил в городе Плоэрмель, в родной город Кицмань Черновицкой области.
В результате трагедии погибли четверо взрослых. Еще более 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Девять человек до сих пор находятся в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, 29 — имеют легкие повреждения.
Состояние всех пострадавших, по официальным данным на 15 июня, стабилизировалось. Угрозы их жизни пока нет.
Трагедия произошла в пятницу, 13 июня, около 13:00.
Для ликвидации последствий аварии было задействовано более 50 спасателей. Французская сторона активно присоединилась к преодолению последствий трагедии.
Координация всех действий на месте происшествия происходила при участии офиса президента Эммануэля Макрона, антикризисного центра Министерства иностранных дел Франции и представителей местных властей.