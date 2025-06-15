Украинского водителя обвинили в смертельном ДТП во Франции

Один из двух украинских водителей автобуса, который перевернулся во французском департаменте Сарта, официально обвинен в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений.

Водителя-украинца обвиняют в смертельном ДТП во Франции

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление парижского прокурора Лоры Бекко, обвинение было объявлено в воскресенье, 15 июня.

По информации прокуратуры, авария произошла на автостраде A81 недалеко от города Дегре. В салоне автобуса находились 58 пассажиров — преимущественно украинские подростки в возрасте 15-17 лет.

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Они возвращались с учебного обмена, который проходил в городе Плоэрмель, в родной город Кицмань Черновицкой области.

В результате трагедии погибли четверо взрослых. Еще более 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Девять человек до сих пор находятся в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, 29 — имеют легкие повреждения.

Состояние всех пострадавших, по официальным данным на 15 июня, стабилизировалось. Угрозы их жизни пока нет.

Трагедия произошла в пятницу, 13 июня, около 13:00.

Для ликвидации последствий аварии было задействовано более 50 спасателей. Французская сторона активно присоединилась к преодолению последствий трагедии.

Координация всех действий на месте происшествия происходила при участии офиса президента Эммануэля Макрона, антикризисного центра Министерства иностранных дел Франции и представителей местных властей.

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