Из-за атаки на Москву и Петербург в России задерживается десяток авиарейсов
Атака на Москву и Петербург сегодня вызвала масштабные сбои в работе авиатранспорта.
Атака на Москву и Петербург 17 июля: что известно
Об атаке дронов на Москву и Петербург стало известно около 02:20 17 июля.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии трех БпЛА.
— ПВО Минобороны сбила три беспилотника, летевших на Москву, — сообщил Собянин.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что попытка атаки беспилотников отбита средствами РЭБ в Кировском районе Ленинградской области.
Из-за атаки на Москву и Петербург 17 июля в аэропорту Санкт-Петербурга задерживаются на вылет 10 рейсов в Шарм-эш-Шейх, Сочи, Стамбул, Москву, Тбилиси, Калининград и Оренбург.
По информации пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняка, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
— Экипажи ПС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, — отметил представитель Росавиации.
Несколько самолетов не могут приземлиться в воздушной гавани и кружат в небе.
Рейс Turkish Airlines из Стамбула в Петербург кружит в Псковской области, а самолеты из Уфы и Душанбе летают над Новгородской областью.
Минимум три самолета развернулись в аэропорт вылета.