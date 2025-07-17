Через атаку на Москву та Петербург у Росії затримується десяток авіарейсів

Атака на Москву та Петербург сьогодні спричинила масштабні збої в роботі авіатранспорту.

Атака на Москву та Петербург 17 липня: що відомо

Про атаку дронів на Москву та Петербург стало відомо близько 02:20 17 липня.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття трьох БПЛА.

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— ПВО Мінооборони збила три безпілотника, що летіли на Москву, – повідомив Собянін.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що спробу атаки безпілотників відбито засобами РЕБ у Кіровському районі Ленінградської області.

Через атаку на Москву та Петербург 17 липня в аеропорту Санкт-Петербурга затримуються на виліт 10 рейсів до Шарм-еш-Шейха, Сочі, Стамбула, Москви, Тбілісі, Калінінграда та Оренбурга.

За інформацією прессекретаря Росавіації Артема Кореняка, введено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.

— Екіпажі ПС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів, – зазначив представник Росавіації.

Кілька літаків не можуть приземлитися у повітряній гавані та кружляють у небі.

Рейс Turkish Airlines зі Стамбула до Петербурга намотує кола в Псковській області, а літаки з Уфи та Душанбе літають над Новгородською областю.

Мінімум три літаки розвернулися в аеропорт вильоту.