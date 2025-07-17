Через атаку на Москву та Петербург у Росії затримується десяток авіарейсів

Атака на Москву та Петербург сьогодні спричинила масштабні збої в роботі авіатранспорту.
Атака на Москву та Петербург 17 липня: що відомо
Про атаку дронів на Москву та Петербург стало відомо близько 02:20 17 липня.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття трьох БПЛА.
— ПВО Мінооборони збила три безпілотника, що летіли на Москву, – повідомив Собянін.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що спробу атаки безпілотників відбито засобами РЕБ у Кіровському районі Ленінградської області.
Через атаку на Москву та Петербург 17 липня в аеропорту Санкт-Петербурга затримуються на виліт 10 рейсів до Шарм-еш-Шейха, Сочі, Стамбула, Москви, Тбілісі, Калінінграда та Оренбурга.
За інформацією прессекретаря Росавіації Артема Кореняка, введено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.
— Екіпажі ПС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів, – зазначив представник Росавіації.
Кілька літаків не можуть приземлитися у повітряній гавані та кружляють у небі.
Рейс Turkish Airlines зі Стамбула до Петербурга намотує кола в Псковській області, а літаки з Уфи та Душанбе літають над Новгородською областю.
Мінімум три літаки розвернулися в аеропорт вильоту.