Политика Трампа мешает отслеживать похищенных детей Украины — Совет Европы

Сокращение иностранной помощи со стороны США и санкции администрации Трампа против Международного уголовного суда мешают группам отслеживать тысячи украинских детей, похищенных российскими войсками во время войны с Украиной.

Об этом заявила в интервью Politico Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир, исландская политик, которая является посланником Совета Европы по вопросам возвращения похищенных украинских детей.

Прекращение финансирования затрудняет поиск детей

Гюльфадоттир заявила, что прекращение финансовой поддержки со стороны США программ по отслеживанию детей затрудняет обеспечение их освобождения.

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В марте администрация Трампа сократила финансирование программ мониторинга Йельского университета и других учреждений в рамках замораживания расходов на внешнюю помощь США.

Хотя позже в том же месяце Государственный департамент заявил о возобновлении краткосрочного финансирования программы, госсекретарь Марко Рубио отменил это заявление.

Правозащитные группы предупредили, что это может серьезно нарушить работу групп, которые отслеживают местонахождение детей.

Рейкфьорд Гильфадоттир сказала, что сейчас видит доказательства этих проблем, поскольку перебои с финансированием добавляют неопределенности в работу организаций.

Лаборатория гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здравоохранения готовилась уволить украинских сотрудников 1 июля, но частные пожертвования позволили продержаться до октября.

— Европейские страны должны будут финансировать это, — сказала Гюльфадоттир.

Санкции США против Международного уголовного суда также затрудняют задачу привлечения России к ответственности за похищение.

— Люди боятся сотрудничать с фундаментальными независимыми судами для поддержания порядка, основанного на правилах, потому что они боятся последствий в отношениях с американской администрацией, — добавила политик.

С тех пор как Россия вторглась в Украину в 2022 году, российские военные насильно вывезли около 20 000 украинских детей на российскую территорию.

Правозащитники утверждают, что действия России являются военным преступлением.

— Это не подлежит обсуждению фундаментальная часть справедливого мира — вернуть этих детей, — подчеркнула Рейкфьорд Гюльфадоттир.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может получить право использовать замороженные российские активы для помощи украинским детям, незаконно вывезенным в Россию.

В американском Сенате уже представлен двухпартийный законопроект, который предусматривает усиление поддержки в поиске и возвращении похищенных Россией детей, а также привлечение к ответственности виновных.

Законопроект предусматривает, что федеральные агентства США должны помочь Украине:

в расследовании похищения детей, их идентификации и сборе разведданных;

в предоставлении похищенным детям медицинских, психологических, образовательных, юридических и социальных услуг;

в реабилитации и реинтеграции детей в общество.

Кроме того, США предложили согласовать санкционные списки с Великобританией и Евросоюзом — для эффективного привлечения к ответственности всех причастных к насильственной депортации украинских детей.

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