Політика Трампа заважає відстежувати викрадених дітей України – Рада Європи

Скорочення іноземної допомоги з боку США та санкції адміністрації Трампа проти Міжнародного кримінального суду заважають групам відстежувати тисячі українських дітей, викрадених російськими військами під час війни з Україною.

Про це заявила в інтерв’ю Politico Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір, ісландська політикиня, яка є посланцем Ради Європи з питань повернення викрадених українських дітей.

Припинення фінансування ускладнює пошук дітей

Гюльфадоттір заявила, що припинення фінансової підтримки з боку США програм з відстеження дітей ускладнює забезпечення їхнього звільнення.

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У березні адміністрація Трампа скоротила фінансування програм моніторингу Єльського університету та інших установ у рамках заморожування витрат на зовнішню допомогу США.

Хоча пізніше того ж місяця Державний департамент заявив про відновлення короткострокового фінансування програми, держсекретар Марко Рубіо скасував цю заяву.

Правозахисні групи попередили, що це може серйозно порушити роботу груп, які відстежують місцезнаходження дітей.

Рейкфьорд Гілфадоттір сказала, що зараз бачить докази цих проблем, оскільки перебої з фінансуванням додають невизначеності в роботу організацій.

Лабораторія гуманітарних досліджень при Єльській школі громадського здоров’я готувалася звільнити українських співробітників 1 липня, але приватні пожертви дозволили протриматися до жовтня.

— Європейські країни повинні будуть фінансувати це, – сказала Гюльфадоттір.

Санкції США проти Міжнародного кримінального суду також ускладнюють завдання притягнення Росії до відповідальності за викрадення.

— Люди бояться співпрацювати з фундаментальними незалежними судами для підтримки порядку, заснованого на правилах, тому що вони бояться наслідків у відносинах з американською адміністрацією, – додала політикиня.

Відколи Росія вдерлася в Україну у 2022 році, російські військові примусово вивезли близько 20 000 українських дітей на російську територію.

Правозахисники стверджують, що дії Росії є воєнним злочином.

— Це не підлягає обговоренню фундаментальна частина справедливого миру – повернути цих дітей, – наголосилаРейкфьорд Гюльфадоттір.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп може отримати право використовувати заморожені російські активи для допомоги українським дітям, яких незаконно вивезли до Росії.

В американському Сенаті вже представлено двопартійний законопроєкт, який передбачає посилення підтримки у виявленні та поверненні викрадених Росією дітей, а також притягнення до відповідальності винних.

Законопроєкт передбачає, що федеральні агентства США мають допомогти Україні:

у розслідуванні викрадення дітей, їхній ідентифікації та зборі розвідданих;

у наданні викраденим дітям медичних, психологічних, освітніх, юридичних і соціальних послуг;

у реабілітації та реінтеграції дітей у суспільство.

Крім того, США запропонували узгодити санкційні списки з Великою Британією та Євросоюзом — для ефективного притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до насильницької депортації українських дітей.

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