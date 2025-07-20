Грузия отказалась впускать украинцев с криминальным прошлым

Министерство внутренних дел Грузии прокомментировало ситуацию с примерно 80 гражданами Украины, которых Россия депортировала на КПП Дариалы на границе с Грузией.

В Грузии объяснили, почему не впускают депортированных украинцев

В ведомстве отметили, что большинство из них имеют тяжкие или особо тяжкие судимости, что представляет риск для государственной безопасности страны. Именно поэтому им было отказано во въезде.

— Большинство этих лиц имеют серьезные судимости, поэтому в интересах безопасности им не разрешили въезд на территорию Грузии, — говорится в заявлении МВД, обнародованном в воскресенье.

В то же время грузинская сторона предложила Киеву альтернативные пути эвакуации — воздушным и морским транспортом. Но украинская сторона, по словам МВД Грузии, пока не согласилась на морскую перевозку и не приняла окончательного решения.

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— Продолжаются консультации по согласованию механизма безопасного возвращения. Мы надеемся, что украинская сторона своевременно примет решение о возвращении своих граждан, — добавили в министерстве.

Речь идет о гражданах Украины, которые ранее отбывали наказание за преступления в украинских тюрьмах, но после оккупации попали под контроль РФ. После окончания сроков их депортировали в Грузию, оставив в так называемой нейтральной зоне.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Российскую Федерацию прекратить использовать депортацию граждан Украины через Грузию как элемент гибридной войны.

В результате действий РФ десятки украинцев оказались в транзитной зоне между границами России и Грузии — часто без документов и поддержки.

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