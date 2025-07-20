Грузія відмовилася впускати українців із кримінальним минулим

Міністерство внутрішніх справ Грузії прокоментувало ситуацію з приблизно 80 громадянами України, яких Росія депортувала на КПП Даріалі на кордоні з Грузією.

У Грузії пояснили, чому не впускають депортованих українців

У відомстві зазначили, що більшість із них мають тяжкі або особливо тяжкі судимості, що становить ризик для державної безпеки країни. Саме тому їм було відмовлено у в’їзді.

— Більшість цих осіб мають серйозні судимості, тож в інтересах безпеки їм не дозволили в’їзд на територію Грузії, — йдеться у заяві МВС, оприлюдненій у неділю.

Водночас грузинська сторона запропонувала Києву альтернативні шляхи евакуації — повітряним і морським транспортом. Але українська сторона, за словами МВС Грузії, поки не погодилась на морське перевезення й не ухвалила остаточного рішення.

Зараз дивляться

— Тривають консультації щодо узгодження механізму безпечного повернення. Ми сподіваємось, що українська сторона своєчасно ухвалить рішення щодо повернення своїх громадян, — додали у міністерстві.

Ідеться про громадян України, які раніше відбували покарання за злочини в українських тюрмах, але після окупації потрапили під контроль РФ. Після закінчення строків їх депортували до Грузії, залишивши у так званій нейтральній зоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Російську Федерацію припинити використовувати депортацію громадян України через Грузію як елемент гібридної війни.

Унаслідок дій РФ десятки українців опинилися у транзитній зоні між кордонами Росії та Грузії — часто без документів та підтримки.

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