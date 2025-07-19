Готують транзит українців, яких РФ “викидає” на кордон із Грузією – Зеленський

Українські дипломати займаються організацією транзиту наших громадян із прикордоння Росії та Грузії.

Про це 19 липня з посиланням на доповідь міністра МЗС Андрія Сибіги повідомив президент України Володимир Зеленський.

Транзит українців із прикордоння Росії та Грузії: що відомо

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, РФ фактично “викидає” зі своєї території громадян України у прикордонні з Грузією, не попереджаючи про це ні українську, ні грузинську сторони.

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Українці, з якими так вчиняють росіяни, не мають документів.

Ідеться, зокрема, про громадян України, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території.

– Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави до України, – зазначив за результатами доповіді очільника МЗС президент Володимир Зеленський.

МЗС України вимагає від Росії припинити депортацію українців через Грузію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Російську Федерацію припинити використовувати депортацію громадян України через Грузію як елемент гібридної війни.

Про це він повідомив у соцмережі X, наголосивши, що Росія має направляти українців безпосередньо до українського кордону.

Унаслідок дій РФ десятки українців опинилися у транзитній зоні між кордонами Росії та Грузії — часто без документів та підтримки. Наразі українські дипломати спільно з колегами з Грузії та Молдови організовують повернення таких громадян через молдовський маршрут. Уже евакуйовано 43 людини, серед яких — колишній політв’язень Андрій Коломієць. Утім, багато українців і надалі залишаються у скрутному становищі.

Сибіга наголосив, що Україна пропонує РФ альтернативу — передавати таких громадян безпосередньо на контрольовані Україною ділянки кордону.

— Ми будемо готові прийняти їх звідти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити. Ми передали цю пропозицію напряму та через міжнародні організації, — підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру МЗС Андрію Сибізі оперативно синхронізувати до української юрисдикції 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

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