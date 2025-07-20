У Саудівській Аравії помер “Сплячий принц”, який понад 18 років перебував у комі після ДТП в Лондоні

У Саудівській Аравії на 36-му році життя помер принц Аль-Валід бін Халід Аль Сауд, який провів понад 18 років у комі після страшної аварії в Лондоні 2005 року.

Про це повідомляє New York Post.

Сплячий принц Аль-Валід помер у віці 36 років: що відомо

Принц, якого в ЗМІ називали “Сплячим”, зазнав тяжкої черепно-мозкової травми та внутрішньої кровотечі у віці 15 років. Після ДТП він більше не приходив до тями, хоча весь цей час залишався живим на апараті штучного дихання.

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Про смерть принца повідомив його батько, принц Халід бін Талал Аль Сауд, у зворушливій публікації на платформі X.

– З вірою в Аллаха та Його волю, з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого улюбленого сина — принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда. Нехай Аллах помилує його, – написав принц Халід бін Талал Аль Сауд, процитувавши аят із Корану.

Після аварії принц проходив навчання у військовому коледжі в Лондоні. Його госпіталізували в Медичному місті короля Абдулазіза в Ер-Ріяді, де він залишався в комі до самої смерті.

Його батько всі ці роки не втрачав надії на одужання сина й категорично відмовлявся від ідеї припинити життєзабезпечення.

Новина викликала резонанс у соцмережах: хештег #СплячийПринц стрімко набирає популярності. Користувачі масово висловлюють співчуття:

— Нехай принц Аль-Валід бін Халід спочиває з миром. Щирі співчуття родині, — пише один із користувачів.

Похоронна молитва за принцом відбудеться сьогодні в мечеті Імама Туркі бін Абдулли в Ер-Ріяді.

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