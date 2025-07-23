В Новочеркасске атакован железнодорожный узел, через который РФ перебрасывает оружие – ЦПД

В Новочеркасске Ростовской области 23 июля дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру, которая используется врагом для переброски техники и вооружения на фронт.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Удар по железнодорожному узлу у Новочеркасске

По его словам, этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград и Каменск-Шахтинский.

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— Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной, — уточнил Коваленко.

Также, как отметил руководитель ЦПД, в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа РФ — это структура, отвечающая за распределение вооружения, горючего и боекомплекта.

— Узлы вроде Новочеркасска — это артерии, которыми питается военная машина России. Без них поставки на фронт останавливаются, — добавил он.

Ранее российские СМИ сообщали о взрывах в Новочеркасске Ростовской области РФ из-за атаки дронов на железнодорожный вокзал и ГРЭС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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