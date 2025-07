На кордоні Таїланду та Камбоджі зіткнення: обмін авіаударами, є загиблі

На кордоні Таїланду та Камбоджі розпочалися бойові зіткнення між арміями цих країн. Тайська армія завдала кілька авіаударів по військових об’єктах у Камбоджі.

У четвер тайські та камбоджійські солдати обстріляли одне одного в спірній прикордонній зоні. Вогонь було відкрито у районі стародавнього храму Прасат Та Муен Том на кордоні Сурін (Таїланд) та провінції Оддар Менчей (Камбоджа).

Згодом армія Таїланду заявила, що завдала авіаударів по наземних військових об’єктах в Камбоджі. У заяві Міноборони Камбоджі йшлося, що тайські літаки скинули бомби на дорогу поблизу древнього храму Преахвіхеа.

З боку тайців було задіяно літаки F-16, які розгорнули вздовж спірного кордону. Уряд Таїланду заявив, що бойові дії були спровоковані камбоджійськими військами, які відкрили вогонь поблизу храму.

Армія Камбоджі артилерією обстріляла магазин на заправці у прикордонній провінції Сісакет в Таїланді.

Камбоджа заперечила тайську версію подій і звинуватила тайських солдатів у нападі.

Речник Міноборони Малі Сочета заявив, що використання Таїландом важкої зброї та розгортання військ “з метою вторгнення на територію Камбоджі” є явним порушенням міжнародного права.

