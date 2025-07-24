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На кордоні Таїланду та Камбоджі зіткнення: обмін авіаударами, є загиблі

Таїланд і Камбоджа
Фото: Getty Images

На кордоні Таїланду та Камбоджі розпочалися бойові зіткнення між арміями цих країн. Тайська армія завдала кілька авіаударів по військових об’єктах у Камбоджі.

Про це повідомляють AP News , BBC та The Guardian.

Зіткнення на кордоні Таїланду та Камбоджі

У четвер тайські та камбоджійські солдати обстріляли одне одного в спірній прикордонній зоні. Вогонь було відкрито у районі стародавнього храму Прасат Та Муен Том на кордоні Сурін (Таїланд) та провінції Оддар Менчей (Камбоджа).

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Згодом армія Таїланду заявила, що завдала авіаударів по наземних військових об’єктах в Камбоджі. У заяві Міноборони Камбоджі йшлося, що тайські літаки скинули бомби на дорогу поблизу древнього храму Преахвіхеа.

З боку тайців було задіяно літаки F-16, які розгорнули вздовж спірного кордону. Уряд Таїланду заявив, що бойові дії були спровоковані камбоджійськими військами, які відкрили вогонь поблизу храму.

Армія Камбоджі артилерією обстріляла магазин на заправці у прикордонній провінції Сісакет в Таїланді.

Камбоджа заперечила тайську версію подій і звинуватила тайських солдатів у нападі.

Речник Міноборони Малі Сочета заявив, що використання Таїландом важкої зброї та розгортання військ “з метою вторгнення на територію Камбоджі” є явним порушенням міжнародного права.

В результаті зіткнень в Таїланді загинули мінімум дев’ять цивільних осіб, а щонайменше 14 дістали поранень, серед них п’ятирічна дитина. Камбоджа не оприлюднювала інформації про жертви чи поранення.

Камбоджа закликала Раду Безпеки ООН скликати термінове засідання з метою припинення зіткнень.

– Враховуючи нещодавні надзвичайно серйозні агресивні дії Таїланду, які становлять серйозну загрозу миру та стабільності в регіоні, я щиро прошу вас скликати термінове засідання Ради Безпеки, щоб зупинити агресію Таїланду, – написав прем’єр-міністр Хун Манет у листі до голови Ради.

Таїланд і Камбоджа відкликали послів

У четвер Камбоджа заявила, що зводить дипломатичні відносини з Таїландом до мінімуму, висилаючи тайського посла і відкликаючи весь камбоджійський персонал з посольства в Бангкоку.

Це було зроблено у відповідь на те, що Таїланд відкликав свого посла і вислав камбоджійського посла в середу на знак протесту проти вибуху наземної міни, внаслідок чого було поранено п’ятьох тайських солдатів.

Посольство Таїланду в Пномпені опублікувало у Facebook повідомлення про зіткнення в кількох прикордонних районах. Дипустанова закликала громадян Таїланду залишити територію Камбоджі, якщо це можливо, і порадила іншим не їхати туди без необхідності.

Причина загострення відносин між Таїландом і Камбоджею

Суперечка між Таїландом і Камбоджею триває вже понад століття, з часу встановлення кордонів між двома країнами після французької окупації Камбоджі.

Відносини між країнами загострилися в 2008 році, коли Камбоджа спробувала зареєструвати храм XI століття, розташований у спірній території, як об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що викликало бурхливий протест з боку Таїланду.

Протягом останніх років відбувалися поодинокі зіткнення, внаслідок яких гинули солдати та цивільні особи з обох сторін.

Напруженість між країнами посилилася в травні, коли камбоджійський солдат загинув під час зіткнення між військами двох країн у спірній прикордонній зоні.

Тайські та камбоджійські війська заявили, що діяли у межах самооборони, звинувативши одне одного.

Таїланд взяв під контроль прикордонні КПП, ввів обмеження на перетин кордону і погрожував відключити електроенергію та інтернет у прикордонних містах Камбоджі.

У відповідь Камбоджа припинила імпорт тайських фруктів і овочів та заборонила тайські фільми й телесеріали.

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