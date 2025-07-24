На кордоні Таїланду та Камбоджі зіткнення: обмін авіаударами, є загиблі

На кордоні Таїланду та Камбоджі розпочалися бойові зіткнення між арміями цих країн. Тайська армія завдала кілька авіаударів по військових об’єктах у Камбоджі.

Про це повідомляють AP News , BBC та The Guardian.

Зіткнення на кордоні Таїланду та Камбоджі

У четвер тайські та камбоджійські солдати обстріляли одне одного в спірній прикордонній зоні. Вогонь було відкрито у районі стародавнього храму Прасат Та Муен Том на кордоні Сурін (Таїланд) та провінції Оддар Менчей (Камбоджа).

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Згодом армія Таїланду заявила, що завдала авіаударів по наземних військових об’єктах в Камбоджі. У заяві Міноборони Камбоджі йшлося, що тайські літаки скинули бомби на дорогу поблизу древнього храму Преахвіхеа.

З боку тайців було задіяно літаки F-16, які розгорнули вздовж спірного кордону. Уряд Таїланду заявив, що бойові дії були спровоковані камбоджійськими військами, які відкрили вогонь поблизу храму.

Армія Камбоджі артилерією обстріляла магазин на заправці у прикордонній провінції Сісакет в Таїланді.

BREAKING: A gas station has been struck by BM-21 rockets in Sisaket province of Thailand, as clashes erupted between Cambodian and Thai troops. Multiple casualties. pic.twitter.com/2vMbLwU3fa — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2025

Камбоджа заперечила тайську версію подій і звинуватила тайських солдатів у нападі.

Речник Міноборони Малі Сочета заявив, що використання Таїландом важкої зброї та розгортання військ “з метою вторгнення на територію Камбоджі” є явним порушенням міжнародного права.

Major clashes have erupted this morning at several points along the border between Cambodia and Thailand, with significant escalation being seen as both sides have begun to utilize multiple-launch rocket systems and armored vehicles, including tanks. Amidst the clashes, Cambodia… pic.twitter.com/NVeylbR3HV — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025

В результаті зіткнень в Таїланді загинули мінімум дев’ять цивільних осіб, а щонайменше 14 дістали поранень, серед них п’ятирічна дитина. Камбоджа не оприлюднювала інформації про жертви чи поранення.

Камбоджа закликала Раду Безпеки ООН скликати термінове засідання з метою припинення зіткнень.

– Враховуючи нещодавні надзвичайно серйозні агресивні дії Таїланду, які становлять серйозну загрозу миру та стабільності в регіоні, я щиро прошу вас скликати термінове засідання Ради Безпеки, щоб зупинити агресію Таїланду, – написав прем’єр-міністр Хун Манет у листі до голови Ради.

Таїланд і Камбоджа відкликали послів

У четвер Камбоджа заявила, що зводить дипломатичні відносини з Таїландом до мінімуму, висилаючи тайського посла і відкликаючи весь камбоджійський персонал з посольства в Бангкоку.

Це було зроблено у відповідь на те, що Таїланд відкликав свого посла і вислав камбоджійського посла в середу на знак протесту проти вибуху наземної міни, внаслідок чого було поранено п’ятьох тайських солдатів.

Посольство Таїланду в Пномпені опублікувало у Facebook повідомлення про зіткнення в кількох прикордонних районах. Дипустанова закликала громадян Таїланду залишити територію Камбоджі, якщо це можливо, і порадила іншим не їхати туди без необхідності.

Причина загострення відносин між Таїландом і Камбоджею

Суперечка між Таїландом і Камбоджею триває вже понад століття, з часу встановлення кордонів між двома країнами після французької окупації Камбоджі.

Відносини між країнами загострилися в 2008 році, коли Камбоджа спробувала зареєструвати храм XI століття, розташований у спірній території, як об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що викликало бурхливий протест з боку Таїланду.

Протягом останніх років відбувалися поодинокі зіткнення, внаслідок яких гинули солдати та цивільні особи з обох сторін.

Напруженість між країнами посилилася в травні, коли камбоджійський солдат загинув під час зіткнення між військами двох країн у спірній прикордонній зоні.

Тайські та камбоджійські війська заявили, що діяли у межах самооборони, звинувативши одне одного.

Таїланд взяв під контроль прикордонні КПП, ввів обмеження на перетин кордону і погрожував відключити електроенергію та інтернет у прикордонних містах Камбоджі.

У відповідь Камбоджа припинила імпорт тайських фруктів і овочів та заборонила тайські фільми й телесеріали.

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