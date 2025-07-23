Умєров про переговори з РФ у Стамбулі: є результат по одному з трьох треків

На переговорах у Туреччині українська делегація зосередилась на трьох ключових напрямках: гуманітарному, політичному та припиненні вогню.

Результат вдалося досягти лише в одному з них, щодо решти – діалог триває, заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Умєров розповів про три треки переговорів

– Перш за все, ми завжди маємо зустрічі одночасно з усіма колегами, які відповідають за різні треки: гуманітарний, політичний, зупинка вогню. І ми на цьому етапі працюємо, – заявив Умєров під час брифінгу у Стамбулі.

За його словами, переговори почалися сьогодні о 6 ранку та тривали до пізнього вечора.

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– Отже, ми працювали над цими питаннями сьогодні, по одному питанню є результат, з іншими двома процес ще триває, – розповів секретар РНБО.

Зі сторони РФ повідомили, що було запропоновано створити три робочі групи, які працюватимуть у форматі онлайн.

За словами представника російської делегації, українська сторона погодилась розглянути цю ініціативу.

Крім того, очільник російської делегації Володимир Мединський наголосив, що для організації зустрічі на рівні лідерів потрібно “пропрацювати умови угоди і зрозуміти, що там обговорювати”.

Серед інших пропозицій Росії – здійснення обміну по 1,2 тис. військовополонених з кожного боку, короткострокові перемир’я тривалістю 24 і 48 годин для евакуації поранених і загиблих, а також передача ще 3 тис. тіл загиблих українських військових за посередництва Червоного Хреста.

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