Трамп дал Путину 10 дней на заключение мира с Украиной

Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней, начиная с сегодняшнего дня, чтобы достичь мирного соглашения с Украиной.

Заявление Трампа Путину о мире с Украиной

— Через 10 дней от сегодняшнего дня, — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, возвращаясь в Вашингтон после пятидневного визита в Шотландию.

По словам Трампа, США собираются ввести тарифы и другие меры против России.

— Я не знаю, повлияет ли это на Россию. Он (Путин, — Ред.) очевидно хочет продолжать войну, — подчеркнул президент США.

Советники Трампа заявили, что санкции, вероятно, будут иметь форму вторичных пошлин, которые ударят по странам, покупающим российский экспорт нефти.

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Недавно Трамп объявил, что сократит срок для Путина по завершению войны против Украины, угрожая Москве возможными экономическими санкциями, если Кремль не примет меры для прекращения боевых действий.

Но тогда он не уточнил точный срок или когда начнется отсчет.

14 июля президент США сначала объявил 50-дневный срок для России, который должен был закончиться 2 сентября.

Источник : Bloomberg

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