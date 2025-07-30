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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

На Камчатці після потужного землетрусу почалося виверження вулкана

вулкан
Фото: Depositphotos

На російському півострові Камчатка зафіксували одне з найпотужніших сейсмічних явищ останніх років: землетрус магнітудою 8,7–8,8 бала спричинив виверження вулкана Ключевська Сопка.

Про це повідомляє видання Меduzа.

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Виверження почалося невдовзі після потужного землетрусу, який сколихнув регіон. За даними сейсмолологів, магнітуда сягала 8,7 або 8,8 бала.

Поштовхи були відчутні на всій території півострова.

Через надзвичайну силу землетрусу в Росії, Японії, США, Канаді та інших країнах було оголошено загрозу цунамі. Деякі прибережні райони почали підготовку до можливої евакуації.

Нагадаємо, що Камчатка є однією з найбільш сейсмічно активних зон планети, де стикаються Тихоокеанська та Північноамериканська тектонічні плити.

Нинішня активність вулкана Ключевська Сопка супроводжується викидами попелу на висоту до трьох кілометрів, вночі над кратером бачили потужне світіння.

Раніше фахівці спостерігали лінзоподібну хмару, що сформувалася над вулканом.

Це може ускладнити авіасполучення на Далекому Сході та в Північній частині Тихого океану.

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