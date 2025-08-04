Росія ефективна в гібридній війні, а її спецслужби активніші за радянські – Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що він стурбований гібридною активністю Росії на території Європи, зокрема у самій Чехії.

На його думку, РФ демонструє високу ефективність у шпигунській та гібридній діяльності.

Гібридна війна РФ в Європі

– Ми зазвичай називаємо це гібридною війною. І Росія досить ефективна в цій гібридній діяльності в Європі. І вони дуже активні в усіх європейських країнах, включаючи Чеську Республіку, – сказав Павел в інтерв’ю BBC.

Як зазначив президент, Москва активно вкладає ресурси в медіаплатформи та соціальні мережі.

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Наслідки такої інформаційної експансії вже стали помітними – зокрема, на виборах у Румунії та в інших європейських державах.

– Це презентація статей, це вплив на деяких політиків, це підтримка деяких політичних партій. Вони зловживають відкритістю демократій, демократичної системи. Вони зловживають доступом до ЗМІ. Вони зловживають новими технологіями, штучним інтелектом та створюють віртуальну реальність у соціальних мережах, яка майже виглядає як справжні людські істоти, але насправді це фальшиві акаунти, якими керує штучний інтелект, – відзначив Павел.

Після того, як Росія програла Заходу у змаганні з озброєнь, вона обрала іншу стратегію – ослаблення супротивника, підкреслив глава Чехії.

– Це те, що вони роблять через шпигунство, через саботаж, через підривну діяльність, через кібератаки, через психологічні чи інформаційні операції чи дезінформаційні кампанії. Це те, що вони роблять дуже скоординовано, – наголосив Павел.

Він додав, що як за часів Радянського Союзу, так і нині російська держава демонструє високу ефективність у сфері розвідки.

– Тож я думаю, що вони точно не зменшили свою діяльність у цих сферах, а навпаки, вони її посилили, – констатував він.

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