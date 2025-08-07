Зачем Путину встреча с Трампом сейчас и чем это грозит Украине

В Кремле заявили, что достигнута договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Согласно сообщению, она может состояться на следующей неделе.

Факты ICTV выяснили, почему активизировались переговоры, какая может быть роль Украины, какие риски несет такой формат, возможен ли трехсторонний диалог и изменится ли позиция президента США Дональда Трампа по поводу войны.

Встреча Трампа с Путиным: что известно

Российский диктатор Владимир Путин назвал ОАЭ одним из мест, подходящих для его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как напоминает Associated Press, глава Кремля находится под следствием Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

— Путин знает об этом и после выдачи ордера совершил поездки за границу, в частности в Монголию, государство — члена МУС. Он посетил Китай и Северную Корею, которые не являются членами суда. Выбор ОАЭ в качестве места проведения встречи будет означать, что Путин посетит другую страну, которая не является членом Международного уголовного суда, — говорится в сообщении.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что якобы специальный представитель США Стив Уиткофф во время недавнего визита в Москву поднимал тему возможных трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России.

Путин подчеркнул, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но “для этого должны быть созданы условия”.

Однако представитель Белого дома предупредил, что США не будут назначать встречу с Трампом, если Путин не согласится на диалог с Зеленским.

Почему сейчас появились заявления о встрече Трампа и Путина

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко объяснил Фактам ICTV, почему именно сейчас появились заявления о возможной встрече Трампа с Путиным.

— Это связано со встречей Уиткоффа с Путиным в Москве. Еще больше это связано с ультиматумом Трампа. Причинно-следственная связь именно такая. Очень показательно и важно, что Путин был вынужден отреагировать на этот ультиматум. Именно на этой встрече Путин выступил с этой инициативой о личной встрече. Я думаю, что со стороны Путина — это такой маневр, контрход.

Фесенко привел пример, как Путин отреагировал в мае на инициативу Владимира Зеленского. Тогда президент Украины и европейские лидеры поставили условие для Путина о прекращении огня, а он отреагировал предложением о начале переговоров в Стамбуле.

По его мнению, сейчас происходит нечто подобное. Так что главное – это реакция Путина на ультиматум Трампа, подчеркнул политолог.

Встреча Трампа и Путина: в чем заключается опасность

Как заявил Путин, встреча с Зеленским возможна, но для этого якобы “должны быть созданы условия”. Безусловно, речь идет о выполнении российских условий, убежден эксперт.

— Вот какие именно — вопрос. Если это условия, которые он выдвигал ранее, и его ультиматумы еще в прошлом году, то даже если встреча Зеленского с Путиным состоится, она не даст результата. Условия Путина, если они останутся прежними, неприемлемы для украинской стороны, — подчеркнул Фесенко.

Политолог объяснил, в чем заключается опасность встречи Трампа с Путиным без украинской стороны.

— Сначала будет только встреча Трампа и Путина — без Украины. В этом есть опасность. Но в любом случае, нужна встреча, чтобы договориться о завершении войны или хотя бы о прекращении огня, — обратил внимание он.

На этой встрече Путин может попытаться снова манипулировать Трампом и предложить какую-то переговорную ловушку. Например, такой вариант прекращения огня или войны, который обусловлен неприемлемыми уступками со стороны Украины, предположил Фесенко.

По его мнению, Путин может убедить Трампа, что нужно это сделать, а потом будут обвинять Украину, что якобы она не хочет прекращения огня и договариваться об окончании войны.

Политолог отметил, что Путин может изменить отношение Трампа к Украине — пока это условный и потенциальный риск. Фесенко не считает, что это наиболее вероятный сценарий. Но, к сожалению, такой риск существует, утверждает он.

— Кстати, наиболее вероятно, что может быть встреча втроем. Или такой вариант: сначала Трамп с Путиным, затем Трамп с Зеленским, а потом они втроем встречаются. После этого договариваются о конкретном результате, например, о прекращении огня. Но проблема не в формате, а в том, готов ли Путин договариваться о прекращении огня. К сожалению, такой уверенности нет, — сказал политолог.

Примет ли Трамп новые санкции против РФ и покупателей российской нефти

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп примет решение, применять ли санкции против России в течение ближайших 24-36 часов.

— Надо понимать, что речь идет не о санкциях против России. Они не будут чем-то революционным, совершенно необычным и сенсационным. Это могут быть пошлины на торговлю с Россией, что на самом деле не имеет никакого значения с точки зрения влияния. Объемы двусторонней торговли очень невелики — там сегодня несколько миллиардов. Могут быть санкции против российского теневого танкерного флота — это более серьезно. Но такое уже было, в частности европейцы это делали, — обратил внимание Фесенко.

По его мнению, нужно продумать, как эти санкции сделать более жесткими и действенными. Но это возможно. Главная интрига — это вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть, подчеркнул политолог.

— В отношении Индии уже введены санкции. И вопрос, будут ли санкции против Китая — главного покупателя российской нефти. Здесь есть сомнения, что такое может произойти. И вопрос, как будут реагировать страны. Индия уже под американскими санкциями, но она пока не готова отказаться от российской нефти. Есть риск в том, что может начаться торговый политический конфликт между США и Индией. То есть здесь еще вопрос, как будет развиваться ситуация, — сказал он.

Фесенко предположил, что пока вообще маловероятно, что США пойдут на вторичные санкции против Китая, потому что это риск масштабной торговой войны.

По его словам, США сейчас это невыгодно, как и для Китая, тем более что идут переговоры между этими двумя странами.

— Посмотрим, вторичные санкции — это самая большая интрига. Пойдет ли Трамп на них, кроме Индии, где это уже произошло, или нет — это пока вопрос открытый, — резюмировал Владимир Фесенко.

Переговоры Зеленского с представителями Европы: РФ должна завершить войну

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел ряд переговоров с представителями стран Европейского Союза.

— Все партнеры понимают, кто должен сделать шаги к завершению этой войны. Это российская война. Это агрессия России. Именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир, — подчеркнул глава государства.

Как отметил президент, Украину четко поддерживают, и он за это очень благодарен всем партнерам. Также всех объединяет понимание того, что война России против Украины — это война в Европе и против Европы, сказал Зеленский.

По словам президента Украины, все решения, которые будут приниматься для окончания войны и обеспечения безопасности, действительно касаются всей Европы, а не только одной страны.

— Поэтому голос Европы должен влиять на процессы. Мы договариваемся с европейскими лидерами, чтобы согласовать все позиции. Мы планируем некоторые встречи на континенте, — подчеркнул Зеленский.

