В Суровикино Волгоградской области после атаки дронов возник пожар на ж/д станции

Сегодня ночью прогремели взрывы в Суровикино, что в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Атака дронов на Суровикино 7 августа: что известно

Бочаров заверил, что силы противовоздушной обороны России якобы отбили атаку ударных БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет.

В то же время во время атаки на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании. В настоящее время огонь ликвидируют пожарные службы.

На железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с обломками сбитого беспилотника — повреждений объектов инфраструктуры нет.

Бочаров говорит, что движение железнодорожного транспорта осуществляется без задержек.

Город Суровикино на карте

Маленький город Суровикино находится в 135 км от Волгограда и недалеко от границы с Ростовской областью.

Через Суровикино проходит железная дорога, которая соединяется с сельской местностью Тацинская в Ростовской области, куда недавно также прилетали ударные дроны.

В ночь на 6 августа дроны во второй раз за сутки атаковали железнодорожную станцию Тацинская.

3 августа ночью ударные дроны атаковали НПЗ в Нижегородской области. Там вспыхнул масштабный пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

