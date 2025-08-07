В Суровикино Волгоградской области после атаки дронов возник пожар на ж/д станции
Сегодня ночью прогремели взрывы в Суровикино, что в Волгоградской области РФ.
Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Атака дронов на Суровикино 7 августа: что известно
Бочаров заверил, что силы противовоздушной обороны России якобы отбили атаку ударных БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет.
В то же время во время атаки на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании. В настоящее время огонь ликвидируют пожарные службы.
На железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с обломками сбитого беспилотника — повреждений объектов инфраструктуры нет.
Бочаров говорит, что движение железнодорожного транспорта осуществляется без задержек.
Город Суровикино на карте
Маленький город Суровикино находится в 135 км от Волгограда и недалеко от границы с Ростовской областью.
Через Суровикино проходит железная дорога, которая соединяется с сельской местностью Тацинская в Ростовской области, куда недавно также прилетали ударные дроны.
В ночь на 6 августа дроны во второй раз за сутки атаковали железнодорожную станцию Тацинская.
3 августа ночью ударные дроны атаковали НПЗ в Нижегородской области. Там вспыхнул масштабный пожар.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.