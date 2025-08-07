У Суровикіно Волгоградської області після атаки дронів виникла пожежа на залізничній станції

Сьогодні вночі пролунали вибухи у Суровікіно, що у Волгоградській області РФ.

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Атака дронів на Суровікіно 7 серпня: що відомо

Бочаров запевнив, що сили протиповітряної оборони Росії нібито відбито атаку ударних БпЛА на об’єкти на території Волгоградської області. Постраждалих немає.

Зараз дивляться

Водночас під час атаки на залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі. Наразі вогонь ліквідовують пожежні служби.

На залізничній станції Максима Горького працюють сапери з уламками збитого безпілотника — пошкоджень об’єктів інфраструктури немає.

Бочаров каже, що рух залізничного транспорту здійснюється без затримок.

Місто Суровікіно на карті

Маленьке місто Суровікіно знаходиться за 135 км від Волгограда та недалеко від кордону з Ростовською областю.

Через Суровікіно проходить залізнична дорога, яка з’єднується із сільською місцевістю Тацинська, що у Ростовській області, куди нещодавно також прилітали ударні дрони.

У ніч на 6 серпня дрони вдруге за добу атакували залізничну станцію Тацинська.

3 серпня вночі ударні дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області. Там спалахнула масштабна пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 261-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.